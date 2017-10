Consejos para ahorrar al tener una mascota

El cuidado y bienestar de nuestro animal de compañía suele convertirse, en ocasiones, en un fuerte golpe para nuestro bolsillo. No solo por los gastos que no son planificados, como el caso de las enfermedades, sino también por no mantener un presupuesto dedicado a nuestra mascota.



Según la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional, el mantenimiento de una mascota en el país oscila entre los 280.000 y 550.000 pesos mensuales según el tamaño del animal. Dentro de estos valores se incluyen vacunación, desparasitación, peluquería e higiene, accesorios, microchip, guardería y gastos extras.



Y para que dicho presupuesto alcance y no tener dolores de cabeza cuando no hay suficiente dinero para la manutención de la mascota, Portafolio.co consultó a Claudia Liliana Rodríguez, directora del Instituto de Protección Animal de Bogotá, para darle los siguientes tips de ahorro al tener a un animal de compañía en casa:



1 Trabaje sobre la prevención en todo sentido. Ahorra dinero cuando previene enfermedades a futuro, es decir, tiene rigurosidad en su cuidado, esto significa que por lo menos cada 6 meses lo lleva al veterinario.

2 Busque alimentos económicos y alternativas como la dieta BARF, que es una dieta natural a base de alimentos crudos. Esta es mucho más económica y muchos perros la toleran muy bien, en especial aquellos que son bastante atléticos.

3 Invierta en el comportamiento durante los primeros meses de vida o en el año. Pagar un entrenamiento ayuda muchísimo, porque el resto de la ahorrará los pagos de un colegio o los daños que produzca en casa.

4 Asista a las jornadas de salud que lidera el distrito, o la alcaldía de su ciudad. Esto ayuda a disminuir los costos de esterilización, vacunas y consultas veterinarias.

5 Haga los juguetes de su animal de compañía. Aquí puede reutilizar las cosas de su hogar para hacer los objetos con los que se entretendrá su mascota.