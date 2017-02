“Las cesantías son una prestación económica a cargo del empleador que favorecen al trabajador en caso de desempleo. Es un beneficio para el trabajador”, explicó en el Facebook Live realizado por con Portafolio.co, Jaime Afanador, Secretario General del Fondo Nacional del Ahorro.



(Lea: Las cesantías como instrumento de ahorro para adquirir casa propia o estudiar)



Si una persona se queda desempleada es recomendable que no retire de inmediato sus cesantías. Si todavía tiene ingresos adicionales o la oportunidad de trabajar de nuevo es ideal que no retire sus cesantías, sino cuando en realidad no tenga ninguna fuente de ingreso.



(Además: Cesantías, el salvavidas si se queda sin empleo)



“El único que puede retirar sus cesantías es el trabajador, no son transferibles. El empleador las consigna una vez al año, esta fecha fue el 14 de febrero”, explica. Afanador.



Estas cesantías solo se podrán retirar para vivienda y educación. Además, si mantiene sus cesantías en el Fondo Nacional del Ahorro usted puede acceder a los créditos de educación y vivienda que ofrece la entidad.



(Además: Cuatro opciones para financiar sus estudios más allá de las becas)



Además, tiene la posibilidad de recibir créditos educativos en el exterior. Por eso, explicó Jaime Afanador, se recomienda que las personas no pierdan su afiliación con esa entidad.



Recuerde que de no producirse el pago de sus cesantías en los plazos establecidos, las empresas serán sancionadas por mora con un día de salario por cada día de retraso.



PORTAFOLIO.CO