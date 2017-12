Usuarios no están dispuestos a pagar casi $5.000.000 por un iPhone X

Desde hace unas semanas empezó a comercializarse en preventa el iPhone X en Colombia – uno de los smartphone más esperados del mercado - a través de plataformas web como Linio.com o iShop.



Lo que a muchos tomó por sorpresa - o quizás a algunos no - fue el precio que tendrían que pagar para poder tener en sus manos uno de los celulares que hace homenaje a los diez años del producto insignia de Apple.



En la preventa del portal Linio el celular tenía un valor de 4.699.900 pesos y, de acuerdo con información de las tiendas iShop, el smartphone tendrá un valor de 4.299.000 pesos el modelo de 64 GB y 4.949.000 pesos el de 256 GB.



Estos valores han dejado a más de un fanático de la marca pensando si vale la pena pagar o no esta cantidad de dinero en el teléfono, o buscar uno que tenga características similares pero a un precio más bajo.



Ante esto, el pasado 15 de noviembre, en Portafolio.co realizamos un sondeo en el cual le preguntamos a nuestros lectores si estarían dispuestos o no a pagar casi 5.000.000 de pesos para tener un iPhone X.



De los 934 votos que recibimos, el 52,4% (490 personas) dijeron que no harían ese gasto, argumentando que existen otras opciones más económicas y que brindan las mismas funciones.



“Me gusta iPhone y estoy contento desde que lo uso, pero ya 4.700.000 por un teléfono es una locura exorbitante”, comentó en nuestra red social B Stiven Rojas.



Comparte la opinión Sandra Patricia Martínez, “no, para nada me atrevería a pagar todo eso por un celular, ya es demasiado”.



“Prefiero comprar uno similar con características que sirvan para lo mismo: llamar, tomar fotos, usar redes sociales y hacer videollamadas”, aseguró Msc Suarez.



Por otro lado, 444 usuarios (47,5%) están dispuestas a pagar los casi 5.000.000 de pesos que cuesta el iPhone X en el país.



“La verdad creo que hay que esperar a que bajen un poco de precio o cambiarnos por otra marca que ofrezca lo mismo. Aunque siendo honesto iPhone es muy buen equipo. Es decir, esperaré a que esté más barato”, comentó José Alejandro Cely.



¿EN QUÉ SE PUEDE INVERTIR ESE DINERO?



Si usted fue uno de nuestros lectores que respondió que no estaría dispuesto a comprar este smartphone, en Portafolio.co consultamos a un especialista en finanzas personales, Javier Cárdenas, Business Consultant de Finance Group, para dar algunas opciones en las que, si tiene este dinero, lo pueda invertir.



- Abone a sus deudas: en cambio de adquirir el smartphone, puede decidir abonar a sus deudas más costosas, por ejemplo, a su tarjeta de crédito. Con esto se podría ahorrar casi $1.500.000, dado que la tasa de interés en el año se ubica en un porcentaje cercano al 30%.



- Invierta en la bolsa de valores: otra posibilidad es invertir este dinero en mercados como la Bolsa de Valores. Acciones con alta bursatilidad presentan rendimientos cercanos al 20%, lo que significaría una ganancia de casi un millón de pesos.



- Educación es otra opción: el mercado académico presenta programas de diplomados que podrían generarle mayores beneficios laborales y que, en un futuro, podrían representarle una gran ganancia.