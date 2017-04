Todavía puede comprar vivienda de más de $850 millones sin IVA

Las casas o los apartamentos nuevos que superen el tope de 26.800 Unidades de Valor Tributario, UVT, equivalentes a 854 millones de pesos en el 2017, tendrán un IVA de 5%. Sin embargo, la medida aún no se ha hecho efectiva.



Es más, entrará en vigencia solo hasta enero del próximo año, como lo define la reforma tributaria; no obstante, para contrarrestar el impacto entre los interesados en esta inversión, algunos representantes del sector edificador sugieren que si se firma la promesa o el encargo fiduciario antes de terminar este año, el gravamen no afectaría el presupuesto destinado a la compra.



Según Luis Aurelio Díaz, gerente del Grupo Oikos, “el sobrecosto podría eliminarse si los interesados certifican en notaría que la adquisición se realizó antes de esa fecha. Al hacerlo, no importa que la escrituración se realice en el 2018 o en el 2019”, reveló el directivo.



Otros analistas han dicho que en esta oferta el impacto no es mayor y, por eso, no se presentó mucha resistencia al plantear el tributo, lo que sí sucedió cuando el texto inicial eliminó una exención que beneficiaba la compra de vivienda social: hubo reclamos y el tema se corrigió.



Para el consultor de banca de inversión, César Llano, la demanda de inmuebles de más de $850 millones se ha frenado y, por eso, la situación es manejable. Aun así, considera que en este inventario –que tiene el precio tope del estrato medio-alto, y donde el alza por el IVA sería de más de $40 millones–, el ahorro caería bien.



Incluso, el directivo va más allá y considera que inversiones en casas y apartamentos de $5.000 millones, de las cuales hay algún stock en Bogotá, no se frenarían porque tengan que pagar $250 millones, producto del gravamen.



NO HAY MAYOR RIESGO



La percepción del menor riesgo también está reflejado en la poca participación que tiene este inventario en el país. Según Coordenada Urbana, área de investigación de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), las ventas en este rango en el 2015 apenas participaron con el 1,4%, mientras que en el 2016 esta fue de 1,6%.



Cifras del gremio también revelan que este mercado representa el 7,4% del valor agregado del sector edificador y solo 0,4% del costo agregado de la economía. En concreto, a agosto del 2016, la participación de la oferta –con 3.304 viviendas– era similar a la del 2015: 2,8% y levemente superior a la del 2014, cuando fue de 2,6%.



Para confirmar el desempeño del inventario listo para ser adquirido por los colombianos, la firma Galería Inmobiliaria también destacó que Bogotá cerró el 2016 con una variación de -12% en las viviendas disponibles con precios de más de $800 millones; igual sucedió en los municipios aledaños a la ciudad, con -13%; en Medellín, -20% y en Barranquilla, -21%, mientras que Cartagena, Cali, Santa Marta y Bucaramanga sí aumentaron su oferta en ese rango.



En este sentido, el consultor de banca de inversión, prevé que la percepción del aumento se dará, aún más, después de que se consoliden los datos del IVA del 16% al 19% para los insumos que se utilizan en la construcción y para los servicios que demanda el sector que, de hecho, ya tienen ese impacto.



NO PODEMOS DESCARTAR LA REDUCCIÓN EN LAS VENTAS



Para la presidenta de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), Sandra Forero, con la nueva disposición tributaria de gravar con un IVA de 5% la compra de vivienda de más de $850 millones, no se puede desestimar una reducción de la comercialización en este segmento del mercado.



“Aunque no habrá un impacto sobre el precio efectivo del inmueble porque se descontará el IVA pagado en los materiales e insumos y demás bienes y servicios gravados en la cadena productiva, los nuevos compradores se podrán ver desincentivados a invertir en un activo inmobiliario al que, de manera directa, se grava con más 40 millones de pesos. “Es importante recordar que este segmento del mercado de vivienda nueva mueve inversiones anuales por $3,4 billones y representa el 11% de total”, dijo Forero.



El consultor de banca de inversión, César Llano, reiteró que los rangos altos podrán sobrellevar la situación. Incluso, se prevé que las firmas constructoras echen mano de la creatividad para no ‘castigar’ de forma fuerte al comprador final, ¿cómo? Con valores agregados, facilidades de financiación y otros ganchos de compra, que compensen el aumento.



