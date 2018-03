Alza de 3,2% en los costos a la hora de construir vivienda

El incremento en los precios de insumos como mallas, cables y alambres que se utilizan para desarrollar viviendas, fueron los que impactaron -de forma importante- los presupuestos de obra de las constructoras en febrero pasado.



Así lo anunció ayer el Dane, que reveló un incremento de 3,2% en los costos a la hora de construir casas y apartamentos en el país, frente al mismo mes del 2016.



La entidad estadística también reportó una disminución de 5,35% en los valores del inventario de soldaduras y de 4,91% en limpiadores que se usan en las obras. Un caso particular fue el del cemento, cuya variación fue de -5,45% en el periodo analizado.



Sobre este último caso, Portafolio consultó a Enrique Molano, arquitecto de la firma EMV, quien señaló que, a pesar de los datos entregados por el Dane, “los precios del cemento son altos y la confianza financiera en el sector constructor sigue afectada”.



ALZA EN MANO DE OBRA



Otro dato relevante en el informe del Dane estuvo relacionado con la mano de obra, que registró una variación superior a la media: 5,06% para un aporte de 1,57 puntos porcentuales al total de 3,20%, mientras que los materiales (con 2,50%) y maquinaria y equipo (con 0,54%) tuvieron alzas inferiores al promedio.



En este punto vuelve y juega el impacto que ha tenido el aumento del IVA en los insumos demandados por los constructores, lo que los ha obligado a reacomodar sus presupuestos.



De hecho, sobre la importancia y el peso de este mercado en la industria, vale recordar el comentario de la presidenta de la Cámara Colombia a de la Construcción (Camacol), Sandra Forero, quien en la reciente asamblea del gremio señaló que cómo “en los últimos años la actividad edificadora ha tenido un cambio positivo de escala, a pesar de la desaceleración”.



La directiva anotó que “el acceso a la vivienda, la construcción no residencial y sus efectos en la generación de empleo y en la reducción del déficit han sido evidentes, con inversiones anuales por 77 billones de pesos, un aporte de 46 billones a la economía y -sumado a esto- demanda de insumos por 34 billones de pesos anualmente en las diferentes regiones del país”.



A propósito de la dinámica en el territorio nacional, el Dane también reveló el comportamiento de los costos a la hora de edificar vivienda en varias ciudades: “Pasto, por ejemplo, estuvo por encima del promedio nacional y se situó en 5,35% en el periodo analizado, seguida de Santa Marta, Cali y Medellín, que registraron incrementos de 4,31%, 4,20% y 3,46%, respectivamente". Por su parte, por debajo del 3,20% nacional estuvieron Pereira, Armenia y Bogotá, entre otras ciudades”.



Sobre lo sucedido en las regiones, el socio fundador de la constructora Urbanum, Andrés Arango, señaló que “claramente, el desempeño de Pasto se da porque es una plaza que está desconectada del circuito de infraestructura de la región Andina y, en general, de la industria”.



Según el empresario, ir a esta ciudad es complicado, ya que, a pesar de los avances, no tiene una gran conectividad. Llevar y traer insumos es una tarea difícil y, en consecuencia, muy costosa. Por eso, edificar allí resulta más caro, lo que está en línea con el reporte del Dane”.



SantaMarta, por su parte, tiene un componente complicado relacionado con la mano de obra. Según Arango, toca llevarla, por ejemplo, de Bucaramanga, Bogotá o Medellín; por lo tanto, los precios aumentan al edificar. “Lo digo con conocimiento de causa, pues he estado al frente de algunos proyectos en esa ciudad”, señaló el socio fundador de Urbanum, quien agregó que –en medio del ajuste que se presenta en el país y, con este, en el sector constructor– “esperamos que la intención de compra de los potenciales inversionistas en el país se traduzca en preventas y en iniciaciones de obras nuevas y en inventario terminado. Aquí, también podremos evaluar si se generó un sobrecosto en los insumos utilizados”, concluyó.



EDIFICAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FUE 1,05% MÁS COSTOSO EN FEBRERO



A pesar de que fue menor al año pasado, la construcción pesada tuvo un alza en sus costos en febrero de este año.



Según el Dane, el índice que mide dichas variables creció 1,05 por ciento en el segundo mes del año, es decir, 0,42 puntos porcentuales por debajo del registro de ese mismo mes del 2017, y superior al IPC de febrero de este año.



Por insumos, las principales alzas se presentaron en: baranda metálica (4,34 por ciento), planta de trituración (4,24 por ciento) y anclaje (2,94 por ciento).



En cuanto a grupos de costos, los que presentaron un comportamiento superior a la media total del índice fueron mano de obra (1,67 por ciento) y materiales (1,11 por ciento).



Mientras tanto, equipos (0,21 por ciento), transporte (0,66 por ciento) y costos indirectos (1,04 por ciento) estuvieron por debajo, aunque igual aumentaron.