Así se logra el cierre financiero a la hora de comprar vivienda

No poder completar el dinero para la cuota inicial es uno de los obstáculos que frenan o aplazan la inversión en vivienda en el país. Por eso, el Gobierno, la banca y los gremios del sector edificador han sumado esfuerzos para acercar a los compradores a ese objetivo.



En el primer caso, los subsidios han jugado un papel importante. Por ejemplo, el tradicional auxilio familiar de vivienda que otorgan las cajas de compensación familiar para sus afiliados y el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda), oscila este año entre 8’852,604 pesos y 22’131,510 pesos, siendo el más alto para quienes ganan hasta 1,6 salarios mínimos (1’180.347 pesos).

Cuando se trata de vivienda de interés social (VIS), contar con este beneficio es una ayuda importante que permite completar el monto exigido. Además, deja atrás las dificultades que presentaba el proceso, con cupos sin usar, por la imposibilidad de lograr el cierre financiero.



En la misma línea está el subsidio a la tasa de interés que, dependiendo de los salarios mínimos, también ofrece una ayuda para alcanzar este cierre. Aunque cubre todo tipo de oferta, ahora una apuesta grande está en aquella de precios que oscilan entre 100 millones y 321 millones de pesos, a través de 2,5 puntos porcentuales que asume el Gobierno.



Esto significa que la tasa de una cuota hipotecaria promedio que estaba en 11,5 por ciento, con el beneficio estaría en 9 por ciento (ver gráfico). Sin embargo, la competencia entre algunos bancos ha logrado que llegue, incluso, a 7,5 por ciento efectivo anual, porque estos han bajado la suya a 10 por ciento y en eso queda al descontar los 2,5 puntos.



MÁS MARGEN DE ACCIÓN



Para el presidente de la entidad financiadora de vivienda Credifamilia, Juan Sebastián Pardo, tener una tasa más barata les permite a las personas contar con un margen de endeudamiento mayor. “De esta forma, acceder a una casa o a un apartamento no se convierte en una carga y, por el contrario, es un proceso más llevadero”.



Mario Ciardelli, gerente general de la constructora Amarilo, coincide con Pardo y considera, inicialmente, que en aras de que todo el proceso se realice bien (no solo el cierre financiero), es importante acceder a empresas de trayectoria.



“Con esto resuelto, lo que sigue es indagar en los bancos. Hoy por hoy, las entidades financieras están llenas de recursos, peleándose a los clientes; para ello, han atendido las iniciativas del Gobierno, entre ellas, la más ambiciosa relacionada con el estrato medio”, destaca el directivo.



Sin embargo, no es la única. Recientemente se lanzó Ahorra tu Arriendo, un programa del Fondo Nacional del Ahorro (FNA) que, precisamente, cumple el objetivo de facilitar el cierre financiero de los compradores, ya que es un leasing habitacional que no exige una cuota inicial.



Al respecto, vale recordar que el presidente de la entidad, Helmuth Barros, destacó durante el congreso de Camacol cómo funciona: “La familia busca su vivienda y, tras cumplir los requisitos de rigor, el FNA la compra y el beneficiario paga un canon de arrendamiento a la entidad. Luego de un tiempo estipulado –treinta años, en el caso de esta iniciativa– puede optar por ser propietario del inmueble”.



Sin embargo, si la persona quiere pagar la obligación antes, lo puede hacer sin ningún problema.



SOBRE PLANOS



Pero aún hay más. La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) también considera importante el papel de la preventa, tanto para los constructores como para los compradores.



“Preservar este esquema de garantiza el cierre financiero de los proyectos y, de paso, mejora el acceso de los hogares a la vivienda, ya que les permite reunir el dinero para la cuota inicial durante el periodo de comercialización y construcción”, anota Sandra Forero, presidenta del gremio, quien destaca otra ventaja: “Minimiza los riesgos comerciales en la actividad”.



Asobancaria coincide con Camacol en que parte del éxito de la figura está en que hoy el constructor primero vende el proyecto y luego, cuando tiene un número de compradores que aseguran el punto de equilibrio, empieza a desarrollar la obra, lo que significa que hay un mercado blindado contra eventualidades.



OTRAS RECOMENDACIONES



El presidente de Credifamilia, Juan Sebastián Pardo, considera importante que en el caso de los trabajadores, estos les exijan a sus empleadores que les paguen la seguridad social. Los bancos miran esto y está en el paquete de requisitos adicionales.



Si cambian de trabajo hay que pedir un certificado de cuándo salió y por qué. Esto sirve para determinar la continuidad laboral y, además, es clave como soporte de los cierres financieros.



Para los informales o independientes, la bancarización es importante; sin embargo, aún hay vacíos que la banca ha tratado de resolver. Entidades como Credifamilia, que tiene independientes entre sus usuarios, tienen contacto directo con ellos. Por ejemplo, si son dueños de un negocio los visitan para evaluar sus ingresos y egresos, y saber cuáles son sus proveedores, etc..



En caso de trabajadores por prestación de servicios, normalmente se busca una referenciación de la compañía donde laboran. Además, se evalúa la planilla de seguridad social. Tener una información consistente acerca a las personas al crédito y, así, al cierre financiero.



Gabriel E. Flórez G.

Economía y Negocios