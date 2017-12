Aumento de 17,5% en recursos para comprar vivienda

Durante el tercer trimestre del año se desembolsaron créditos para comprar vivienda en Colombia por $2,7 billones, de los cuales $1,4 billones destinaron para la adquisición de oferta nueva y el valor restante para usada.



Así lo reveló el Dane que, además, destacó que ese monto representó un incremento de 17,5%, frente al mismo trimestre del 2016.



El número de inmuebles financiados en el lapso analizado también aumentó 1,1%, que se explica por el alza de 43,8% en las cajas de compensación y los fondos de vivienda, seguidas por el Fondo Nacional del Ahorro (FNA), donde la cantidad de casas y apartamentos financiados creció 25,9%.



El caso particular fue el de la banca hipotecaria, que registró una variación de -2,3% en el periodo analizado, lo que, de todas formas, no impactó el consolidado de su participación en valor (89,9%) y en número (85,1%). Se espera, incluso, que en el 2018 su desempeño trace la tendencia alcista con la disminución de la tasa hipotecaria, efecto que se reflejará tras la baja de la tasa de referencia del Banco de la República.



Otro dato relevante entregado por la entidad estadística tiene que ver con la vivienda de interés social (VIS). Allí, del monto total de créditos otorgados durante el tercer trimestre del 2017 para la compra de oferta residencial, 25,9% fue para este segmento, mientras que 74,1% se destinó a rangos medio y alto (no VIS). En cuanto al número de unidades financiadas, la subsidiada participó con 49,8% del total; el resto, es decir, 50,2 por ciento, fue para aquella diferente a esta.



El Dane, que también reveló el balance en las regiones, resaltó el caso del departamento de Antioquia, en donde el valor de los créditos individuales entregados para la adquisición de vivienda se incrementó 53,5%. Le sigue Atlántico, con un alza de 28,8%, mientras que en Bogotá creció 1,5%.



MENOS A CONSTRUCTORES



Entre las operaciones generales que monitorea la entidad, también están los préstamos que gestionan los constructores para el desarrollo de los proyectos y nueva oferta. En esta categoría, es evidente el impacto de la desaceleración, ya que los desembolsos disminuyeron 11,2%.



En este punto vale retomar un reciente análisis de Fedesarrollo que confirmó que hay factores que llevan a pensar que en los próximos meses la oferta continuaría su proceso de ajuste.



Entre ellos destacó la acumulación de inventarios, en particular en estratos altos, sumada a los mayores tiempos de venta, que implican que la demanda se recupere, aunque la construcción tendrá que ajustarse más lentamente.