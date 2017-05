Confiar quiere apostarles a estratos bajos

La cooperativa financiera Confiar anunció su estrategia de colocar no menos de 20.000 millones de pesos mensuales en sus líneas de crédito de vivienda para los estratos bajos de la población, es decir, Vivienda de Interés Social (VIS).



Esta medida de la entidad se fundamenta en un aparente desinterés del sector financiero en general, pues las estrategias estarían apuntando más hacia los créditos de consumo que a satisfacer las necesidades básicas de este grupo poblacional.



Lo anterior lo dejó entrever Oswaldo León, líder de esta entidad, quien aseguró que los ingresos de la población colombiana ya no les alcanzan para cubrir las deudas contraídas, pues los créditos de consumo que prestan algunas entidades financieras buscan endeudar la gente.



León anunció que para el mes de agosto pondrá en marcha dos nuevas oficinas de atención al público en Bogotá, así como alianzas con instituciones públicas y grupos sociales.



También lanzará nuevas líneas de crédito “que no estarán lejanas a la capacidad de pago del cliente”.



Otra estrategia anunciada por el ejecutivo fue aliarse con las iniciativas de la administración de la ciudad en los proyectos detipo social (VIS).



Hoy, Confiar cuenta con líneas de crédito hipotecario y de consumo, que representan el 42 por ciento de su cartera.



El saldo de créditos de la entidad terminó febrero en 737.324 millones de pesos, según datos reportados a la Superintendencia Financiera.



El líder corporativo de Confiar consideró que la situación económica del país “está difícil”, motivada por las altas tasas de interés; pese a las decisiones del Banco de la República de bajarlas en 50 puntos básicos, “el mercado aún no reacciona”, indicó.



En sus cuentas, la cooperativa espera cerrar este año con activos por más de $1 billón y un patrimonio cercano a los $160.000 millones, mientras que aspira a incrementar sus operaciones de crédito hipotecario.