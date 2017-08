Siete pasos a seguir si está pensando en comprar apartamento

Comprar un apartamento es el sueño de muchos, sin embargo al momento de empezar a buscarlo nos damos cuenta que el proceso es más complicado de lo que pensábamos.



Y es que para realizar esta búsqueda no sólo se necesita saber cómo queremos el lugar en el que vamos a vivir, también es necesario dedicar tiempo y dinero para planificar la compra.



(Lea: El segundo semestre, mejor para comprar vivienda)



Por ello, en Portafolio.co consultamos a Roberto Agudelo, CEO de la inmobiliaria Mubrick, para darle algunos consejos que debe tener en cuenta al adquirir el apartamento de sus sueños en cualquier ciudad del país.



(Lea: El 36,6% de los compradores de vivienda son 'millennials')

• Conozca y compare precios: para esto utilice portales inmobiliarios, buscadores y filtros para encontrar la oferta conforme a las características del inmueble que tienen pensadas. Adicional a esto, busque inmobiliarias que le brinden la oportunidad de consultarles, por ejemplo, el precio del metro cuadrado en el barrio de su interés.



• Contrate una inmobiliaria: si no tiene tiempo para realizar la búsqueda, elegir una compañía será su mejor opción. Estas se encargarán de encontrar el apartamento que se ajuste a su perfil de búsqueda. Adicional, en el país no se cobra por este servicio, por lo que es bueno aprovechar este servicio.



• Elija días entre semana para hacer las visitas: tomar el sábado para esto no es una buena decisión, puesto que las condiciones del día no le permitirán ver más de cuatro inmuebles.



Por ello, según Agudelo, programe un día entre semana, después de las 9 a.m. y antes de ir al apartamento, verifique que las características señaladas por el inmueble sí cumplen con lo que usted necesita.



• Evite que lo dejen solo durante la visita: siempre pida acompañamiento durante el recorrido, esto con el fin de tomar fotos, observar con detenimiento las áreas comunes, la estructura del edificio, los parqueaderos y hacer las preguntas que considere pertinentes para tomar la decisión.



• Tenga en cuenta que el edificio cuente con un ascensor: no invierta en edificios que no cuenten con ese sistema, o en apartamentos con un solo parqueadero, ubicados en el primer piso, sobre avenidas principales o en sectores de poca valorización.



• Negocie de manera inteligente: si se decidió por un inmueble haga una oferta entre el 10% y el 20% por debajo del precio que le pidieron. Esta debe ser por escrito y aclare en el documento la forma de pago - si es con préstamo hipotecario o a contado - , los tiempos y lo que están dispuestos a dar de adelanto (en este punto Agudelo recomienda que los adelantos se pacten entre el 5% y el 10% del valor del inmueble).



• Cierre la compra de manera legal: tan pronto llegue a un acuerdo solicite al propietario que le facilite copias de las escrituras, paz y salvos de servicios públicos, impuestos, administración y el original del Certificado de Tradición, este según Agudelo, no debe pasar de un mes de expedido.



Dichos documentos serán la base del contrato promesa de compra venta.