Vivir en arriendo, la opción mientras se ajusta oferta nueva

En el 2016, la Encuesta de Calidad de Vida del Dane reveló que el 36,8% de los colombianos vivía en arriendo, cifra que, según la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas) -con base en datos de la firma Economía Urbana- habría aumentado a 44%.



(Lea: Colombianos tendrán más de 90.000 viviendas para elegir)



Esta dinámica en las zonas urbanas está representada en 4,9 millones de hogares, señaló Julio Miguel Silva, socio fundador de la compañía, quien explicó que el número de arrendatarios sigue en aumento porque “son más los hogares formándose al año (unos 300.000) que los que compran vivienda nueva (200.000 anuales)”.



(Lea: La oferta de vivienda no alcanza para cubrir déficit)



A los anuncios que se hicieron ayer, durante el Congreso Inmobiliario de Fedelonjas que se realiza en San Andrés, hay que sumarle, con base en esa tendencia, que al cierre del año pasado existían 5,1 millones de familias con vivienda propia, es decir, el 44,3% del total de las que habitan en las zonas urbanas.



Según Manuel Alfonso Carrillo, gerente de la firma inmobiliaria Avacol, esta dinámica es el reflejo de la economía del país. “Si las tasas de interés no bajan más y el empleo no mejora, es muy difícil que las personas adquieran deudas a largo plazo y compren. Por eso, por lo menos por ahora, la gente prefiere tener disponibilidad de efectivo lo que significa no pagar cuotas iniciales altas ni endeudarse”.



HAY INVERSIÓN



A pesar de la situación, hay inversionistas que le están apostando, especialmente, a la oferta en el rango medio que se puede beneficiar con una nueva fase del subsidio a la tasa de interés.



Sin embargo, aunque se anunció recientemente, lo que resta para mover los créditos es su reglamentación que –según conoció este diario– estaría lista a finales de agosto.



Sobre el tema, María Clara Luque, presidenta de Fedelonjas, anotó que quienes estén en plan de adquirir una vivienda para arrendar, deberían hacerlo en inmuebles de estratos 2, 3 y 4, y quizás de 250 millones hasta 600 millones de pesos, donde hay algo de oferta.



“De esta manera, mientras se siguen incentivando políticas para que las familias compren, la opción del alquiler es una opción válida que ofrece buenas condiciones”, dijo Luque, quien agregó que la renta de los inmuebles en arriendo es cercana al 0,7% del valor comercial, lo que aplica a la mayoría de las ciudades del país.



En Twitter: @GabrielFlorezG