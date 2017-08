La VIS de ‘lujo’, un novedoso concepto que inicia en Bogotá

Una de las grandes apuestas que ha hecho el Gobierno de Juan Manuel Santos es la de entregarles a más colombianos la posibilidad de tener casa propia. Los proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS) se han popularizado y cada vez resultan más atractivos para las constructoras del país.



En Suba, al noroccidente de Bogotá, se está levantando por parte de Avenida Construcciones, una torre de 20 pisos. Se proyecta que las obras concluyan en el 2020, y al hacerlo, estos apartamentos, que harán parte del grupo definido como de interés social, contarán con muchas de las comodidades que solo se ven en las edificaciones de estratos 5 y 6.



Julio Palacios, gerente de Avenida Construcciones, le explicó a Portafolio cómo están desarrollando este proyecto, y por qué contará con los lujos que solo se creía, estaban a la mano de las personas de ingresos más altos. “Con Elementum queremos que se quite la percepción de que la calidad de vida y los grandes placeres solo se pueden obtener con altos ingresos. En este proyecto se entregan apartamentos con las características que tienen los VIS, pero además con muchas áreas comunes que les entregan un valor agregado importante a los apartamentos”, explicó.



De acuerdo con el Gerente de la firma, el proyecto urbanístico busca darles un mejor aprovechamiento a las terrazas de los edificios, y por tal razón, en este se podrá tener en ese espacio, áreas comunes con gimnasio, zonas de BBQ y mirador entre otras de las comodidades que están ofreciendo a quienes adquieran este tipo de inmuebles.



Sobre las características de estos apartamentos, Palacios indicó que cumplen con las especificaciones de la VIS, son de 39 metros cuadrados y quienes estén interesados en adquirirlos podrán acceder a los subsidios que el Gobierno ofrece. El costo de estos es de hasta $116 millones, el máximo permitido para interés social en el país.



Pero recalca Palacios que estas no son las únicas ventajas que ofrece Elementum, entre otras, está la vista hacia la reserva Van der Hammen, a lo cual aclara que “los predios sobre los cuales está desarrollado el proyecto VIS, no hacen parte de la reserva, por lo tanto, si se toman una decisión adversa sobre la intención que hay de construir en un espacio de esta, los propietarios no van a verse afectados por dicha decisión”.



Además de la vista que hacia la reserva forestal, el conjunto cuenta en sus instalaciones con jacuzzi, mesa teppanyaki, zonas de mascotas, y salón interactivo entre otras.



Lo cierto es que con esta serie de complementos que comienzan a ofrecer los diferentes proyectos inmobiliarios de la ciudad, se intenta dar un valor agregado a las VIS, las cuales cada vez reciben más promoción, no solo por las constructoras interesadas en desarrollar proyectos de esta índole, sino el propio Gobierno, que cada vez busca la manera de crear nuevos beneficios, bien sea en precio de compra, o en tasa para su financiamiento, de forma tal que más colombianos se interesen en la adquisición de una vivienda propia.



Recientemente se lanzó un plan mediante el cual busca estimular la compra de vivienda, la cual beneficiará a 40.000 colombianos entre 2018 y 2019, es decir, 20.000 por año, cupos que se suman al esquema actual conocido como Frech No VIS, que entre el 2016 y 2017 está ofreciendo 50.000 coberturas.



Los hogares interesados solo deben solicitar el beneficio de tasa de interés en el establecimiento de crédito que vaya a financiar la compra de su vivienda y realizar el trámite normal para la aprobación de su crédito hipotecario.



La medida aplica una rebaja en la tasa de interés de créditos hipotecarios o contratos de leasing habitacional para viviendas nuevas con un valor desde 135 hasta 335 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Esto es, entre $99 millones y $320 millones.



La medida contempla que al tenedor de un crédito hipotecario que obtenga el beneficio recibirá una reducción de 2,5 por ciento en su tasa de interés. Así, si la entidad crediticia le cobra un interés del 10 por ciento, el comprador solo pagará 7,5 por ciento durante los primeros 7 años de la deuda. Según los cálculos del Ministerio de Hacienda, esto implica un ahorro de $300.000 en promedio en la cuota mensual.