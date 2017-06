El plan de choque moverá ‘stock’ acumulado de vivienda

La ampliación del subsidio a la tasa de interés hasta el 2019, y su nueva aplicación en viviendas nuevas con precios entre 100 y 321 millones de pesos, impulsarán el 50 por ciento de la demanda efectiva que hay en el país, pero que todavía no se ha podido vender.



Así lo señaló la presidenta de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), Sandra Forero, durante un conversatorio sobre el tema realizado ayer en Bogotá, en el cual la directiva confirmó esa situación que el Presidente Juan Manuel Santos reveló en días pasados en Cartagena, durante la Convención Bancaria (ver recuadro).



Según Forero, “históricamente, cuando se hacen estos anuncios, la confianza inversionista tiene un efecto casi que inmediato”. Ahora, lo que resta es que se expida la reglamentación para movilizar los 40.000 créditos disponibles que tendrán el respaldo del subsidio a la tasa de interés en el 2018 y el 2019 (20.000 para cada año).



Durante la charla organizada por EL TIEMPO Casa Editorial, Portafolio y Homecenter Constructor, la presidenta de Camacol recordó que la oferta disponible en el país suma cerca de 125.000 viviendas, de las cuales casi el 80% está en el estrato medio.



“Este segmento, que está moviendo el mercado, se beneficiará con una cobertura de 2,5 puntos porcentuales sobre la tasa de interés de los créditos hipotecarios, lo que significa una reducción aproximada del 20% del valor mensual de la cuota. “Esto, sumado a la baja de tasas anunciadas desde el lunes por varias entidades financieras, generará una disminución superior al 30% en el monto de la cuota mensual”, señaló la dirigente.



SE MUEVEN LAS TASAS



Por ejemplo, desde el lunes pasado Bancolombia decidió bajar la tasa de interés hasta 150 puntos básicos para financiar viviendas nuevas o usadas, ya sea con crédito hipotecario o leasing habitacional. Según la entidad, “esto se traducirá en una tasa que va desde 0,76% nominal mes vencido, equivalente a 9,6% efectivo anual”. A esto le agregó que “la disminución aplica tanto para vivienda de interés social (VIS) como para la oferta de rangos medio y alto (No VIS)”.



En la misma línea está el Banco Davivienda, cuyo presidente, Efraín Forero, señaló que respondiendo a este plan de choque –en el que el Gobierno invertirá 1 billón de pesos– la tasa quedará en 9,5%. Ahora, lo que se prevé es que todas las entidades financieras se vayan sumando a esta dinámica.



Juan Sebastián Pardo, presidente de la financiadora de vivienda Credifamilia, anotó que, aún sin conocer la minucia de la medida, “no hay duda de que es una decisión positiva, si se tiene en cuenta que estamos en la coyuntura de una economía creciendo menos, lo que significa que todos tenemos que hacer un esfuerzo para lograr la dinámica de años anteriores”, enfatizó.



Lo cierto es que de la mano de la nueva cobertura se impulsarán inversiones adicionales por 9 billones de pesos (un punto porcentual del PIB nacional) y se reactivará el empleo –según los datos revelados por Camacol– cerca de 65.000 plazas en el sector. A esto, el gremio constructor le agregó la demanda adicional de insumos y materiales de construcción por 5 billones de pesos.



Gabriel E. Flórez G.

Economía y Negocios