Habrá número único para predios

El Gobierno avanza en la implementación de la identificación única para los inmuebles en el país, algo así como una cédula de la finca raíz.



Hoy en día las casas y locales aparecen con un número en el catastro, otro en las bases de datos de las oficinas de registro de instrumentos públicos y en el predial, y seguramente con otros diferentes en las cuentas de servicios, pero la intención es que eso se unifique, según palabras del superintendente de Notariado y Registro, Jairo Alonso Mesa, quien lidera el proyecto.



En el momento en que alguien saque un certificado, por un lado aparecerán las características físicas del predio, su valor, el área y el nombre del propietario con la respectiva foto, y por el otro habrá un plano con su ubicación georreferenciada y un chip donde se irán actualizando las transferencias que se realicen sobre este.



El registro único de propiedades, también denominado catastro multipropósito, en palabras sencillas, es una base de datos que contendrá, en primera instancia, la información que hoy está en el catastro y en la Supernotariado, pero más adelante consignará datos acerca de si, por ejemplo, por un determinado lote pasa o pasará una vía, un acueducto o una línea de energía; así mismo, si debajo hay una mina o alguien ha solicitado un título minero, si existe alguna restricción ambiental o urbanística o si acaso está en una zona de alto riesgo.



El plan está en consonancia con los acuerdos que firmó el Gobierno con las Farc en La Habana, pero, de acuerdo con el superintendente encargado de Notariado y Registro, Jairo Mesa, igual se trataba de algo con lo que el país estaba en mora.



La intención es que ya esté implementado en el año 2023. De hecho, en este momento se están efectuando once pruebas piloto en distintas partes del país para escoger las metodologías que mejor se ajusten.



Y aunque se prevé que el 7 de agosto del 2018 haya un nuevo presidente, la continuidad del proyecto no se afectaría por tratarse de una política estatal y no un plan de gobierno.