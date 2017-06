Inicia pulso en bancos por dar mejores tasas hipotecarias

Como sucedió desde mayo del 2009, cuando se pensó que el coletazo de la crisis financiera internacional del 2008 también impactaría a la economía colombiana y, de paso, al sector constructor, en días pasados el Gobierno reaccionó con otro paquete de cupos para respaldar créditos de vivienda nueva con el subsidio a la tasa de interés.



La idea: impulsar la compra de 40.000 casas y apartamentos con precios entre $100 y $321 millones entre el 2018 y el 2019. Para ello, destinó un billón de pesos del Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria (Frech), y con esto, el compromiso de los bancos fue asumir 2,5 puntos porcentuales.



Y la reacción fue inmediata. No pasaron tres días del anuncio y Bancolombia bajó la tasa de interés hasta 150 puntos básicos para financiar viviendas nuevas o usadas, ya sea con crédito hipotecario o leasing habitacional; allí, quedará en 9,6% efectivo anual.



El Banco Davivienda se sumó y la tasa estará en 9,5%. Tras esas noticias que tienen al comprador de finca raíz como el gran beneficiado, este diario consultó a representantes del Banco Colpatria.



Sobre el tema, Danilo Morales, vicepresidente de banca personal y pymes de la entidad señaló que las tasas han bajado desde antes: “De 11,45% y 13,5% a 10,95%, en tres casos particulares: para créditos de compra de vivienda nueva financiados por el banco y para la compra de cartera, siempre y cuando tenga o vaya a adquirir un producto de más con la entidad, y aquí, precisamente, aplican los 2,5 puntos porcentuales que asume el Gobierno con el plan de choque”.



Este lunes, BBVA también anunció una reducción en los créditos nuevos que se contraten con la entidad. Aplicará de acuerdo con el perfil del cliente y el plazo elegido que va desde 60 hasta 240 meses. “De esta manera, los clientes que opten por el leasing habitacional podrán financiar sus obligaciones con tasas desde el 9% efectivo anual y quienes lo hagan con el crédito hipotecario tradicional, podrán acceder a tasas desde el 9,20% efectiva anual.



“Además, están disponibles los beneficios del Gobierno a través del programa Mi Casa Ya, con la cobertura de tasas para las viviendas de hasta $321 millones”.



MÁS CRÉDITOS



A esto hay que agregarle el dato de cartera hipotecaria del Dane del primer trimestre del 2017, que sorprendió con una dinámica interesante en cuanto al número de créditos, que sumó 1’072.924 para un incremento de 5,5% en comparación con el mismo periodo de 2016; es decir, a pesar de que otros indicadores del país y sectoriales no han sido buenos, este envía al mercado un buen mensaje en el sentido de que la gente está interesada en comprar vivienda y, con esto, en solicitar préstamos.



En la misma tendencia estuvo el saldo de capital total de la cartera de vivienda fue de $52,9 billones, lo que representó un incremento de 12% frente al mismo periodo del 2016.



Según la entidad estadística, al analizar este dato por tipo de oferta, la mayor cantidad fue para vivienda de interés social (VIS), que movilizó $14,5 billones para un aumento de 10,5%, mientras que el de la oferta de rangos medio y alto (No VIS) sumó $38,3 billones que representaron una variación de 12,6%.



¿PESOS O UVR?



El informe también reveló la dinámica por sistema de amortización y, como ha sucedido históricamente, el 79,8% se encontraba financiado en pesos y el saldo restante, 20,2%, en Unidad de Valor Real (UVR).



Aunque la preferencia de los potenciales inversionistas sigue apuntando al primer sistema de amortización, también es cierto que con los recientes ajustes de la inflación a la baja, la UVR –que se mide según esta variable– podría tener un mejor desempeño en los próximos meses.



Según la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), “aún hay espacio para la que podría ser la última reducción de 25 puntos básicos en la reunión del Banco de la República en junio, llevando la tasa de referencia (repo) hacia el 6%”.



Al respecto, Juan Sebastián Pardo, presidente de la entidad financiadora de vivienda Credifamilia, señaló que el hecho de que la inflación esté controlada ayudará a que las entidades sigan bajando las tasas. “A esto debemos sumarles los programas del Gobierno con el subsidio y la evaluación para cada caso. Lo cierto es que en la medida en que la inflación esté manejable, el costo del préstamo en UVR será parecido al de pesos e incluso más barato”.



El directivo reconoció que los compradores serán los grandes beneficiados con lo que está sucediendo. “Nosotros hemos reducido las tasas en función de la baja de la UVR, más allá del plan de choque del Gobierno, y estamos trabajando en una iniciativa para atender al estrato medio. La estamos estructurando, pero va en línea con lo que impulsa el mercado”.



​Gabriel E. Flórez G.

Economía y Negocios