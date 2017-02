A esta conclusión llegaron el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), luego de analizar los valores de la propiedad en, aproximadamente, 2,6 millones de predios con destino residencial distribuidos en 22 ciudades del país (listado que no incluye a Bogotá).



Según el estudio, la principal razón del comportamiento estable o estancado de la dinámica inmobiliaria es un contraste entre el incremento de los precios en algunas ciudades y la marcada desaceleración del crecimiento en otras; un panorama que generó que el índice de valor predial (IVP), principal indicador de esta variable, disminuyera de 5,80 a 5,48 por ciento entre el 2015 y el 2016.



Para Juan Antonio Nieto Escalante, director general del IGAC, “la disminución en el IVP entre ambas vigencias es mínima, razón por la cual no podemos hablar de un retroceso inmobiliario, sino de un panorama estable, constante o quieto”.



“De hecho, varias ciudades intensificaron la construcción de nuevos proyectos y urbanizaciones, lo cual ha generado una dinámica importante. Sin embargo, en algunos casos el aumento de la oferta ha colmado el mercado, lo que ha afectado los precios e impedido un crecimiento”, anotó el directivo, quien agregó que “otros factores que han influido en los precios de estos predios residenciales son el proceso de mejoramiento de infraestructura y la construcción de comercio y ciudadelas”.



LAS CIUDADES



De las 22 ciudades analizadas, Montería y Riohacha fueron las que registraron Índices de Valor Predial más altos (8,61 y 7,28 por ciento, respectivamente). También salieron bien libradas Pasto (7,22 por ciento), Quibdó (6,5 por ciento), Valledupar (6,33 por ciento), Tunja (6,14 por ciento), Ibagué (6,1 por ciento), y Popayán, Neiva y Bucaramanga (6,07; 6 y 5,87 por ciento, respectivamente, que entraron en el top 10 de ciudades capitales con mejor dinámica en el 2016.



Los mayores saltos inmobiliarios entre ambas vigencias fueron para Riohacha, que subió 18 posiciones, del puesto 20 en el 2015 al segundo el año pasado; Quibdó, que pasó del 16 al 4, y Valledupar, del 15 al 5. Los lunares del listado por sus bajos IVP fueron Manizales, Medellín y Armenia (ver gráfico). Sin embargo, los que bajaron más posiciones entre ambos años fueron Florencia: trece escalones, del primero en el 2015 al 14 en el 2016, y Sincelejo, del segundo al 11. Además, Manizales bajó de nuevo, del 13 al 22.





RIOHACHA, GANADORA



En el 2016, Riohacha fue la segunda con mejor dinámica inmobiliaria: pasó de un IVP de 4,94 por ciento en el 2015 a 7,28 por ciento. La buena noticia es que de las 22 ciudades estudiadas, la capital de La Guajira registró el salto más sobresaliente: escaló 18 posiciones (del puesto 20 al segundo).



Para el director del IGAC esto se debe, especialmente, al mejoramiento de la infraestructura en las zonas limítrofes, además del comercio. La presencia de centros comerciales y almacenes de cadena impulsaron una urbanización en los sectores adyacentes y, en consecuencia, una variación importante.



De todas formas, hay que tener en cuenta que el precio de la tierra es bajo frente a otras ciudades, pero cualquier alza, así sea insignificante, muestra una variación fuerte.



EL CASO DE MONTERÍA



Montería fue la ciudad con mejor dinámica inmobiliaria en el 2016. No solo pasó de un índice de valor predial (IVP) de 6,83 a 8,61 por ciento, sino que escaló del quinto puesto al primero en el listado.



El consistente dinamismo de la actividad edificadora y el mejoramiento de la infraestructura vial y de servicios son las principales razones del crecimiento. ”Los desarrollos constructivos se adelantan hacia la zona norte, en barrios como El Recreo, La Castellana, Monteverde y Villa Campestre. Además, Montería les ha apostado a la renovación y adecuación urbanística de su centro, y a la construcción del malecón sobre el costado oriental del río Sinú”, recordó Juan Antonio Nieto Escalante, director general del IGAC. Se suman centros comerciales como el Buenavista, que lleva más de dos años de servicio, Places Mall del Recreo (contiguo a Home Center) y el más reciente, Lo Nuestro (en la intersección a la vía que conduce de Montería a Planeta Rica), que han valorizado las áreas aledañas.