Nuevos compradores de vivienda ahorrarían 15% en el pago de intereses

Un promedio de 15% en el pago total de intereses se ahorrarán las personas que compren vivienda con las nuevas tasas hipotecarias ofrecidas por la mayoría de entidades bancarias en las últimas dos semanas.



Las entidades financieras han bajado las tasas de interés hipotecario hasta en 150 puntos básicos para financiar viviendas nuevas o usadas, ya sea con crédito hipotecario o leasing habitacional.



Portafolio.co consultó a financistas del sector para explicar cómo se traducen esos ahorros para el bolsillo de los compradores. Un ejemplo es si una persona sacó un crédito de 100 millones de pesos en el mes de mayo, a una tasa de 11,5% a 15 años. Esta persona pagaría solo en intereses 103 millones de pesos en total, mientras que ahora, con la rebaja, y con una tasa del 10%, pagaría 88 millones de pesos al cabo de ese tiempo. Es decir, un ahorro de 15 millones de pesos para ese mismo crédito al cabo de los 15 años. Para este específico caso, la persona pasaría de pagar una cuota mensual de 1.132.516 pesos a 1.048.390 pesos, un ahorro mensual de unos 84.000 pesos, lo que equivale a un millón de pesos al año.



Juan Sebastián Pardo, presidente de la entidad financiadora de vivienda Credifamilia, afirma que sin embargo las entidades financieras no aplican estas bajas tasas para todos sus clientes sino para los de mejor perfil crediticio, por lo que las personas que van a solicitar créditos tiene que tener encuenta que las entidades siempre “promocionan estos créditos con la palabra ‘desde’”.



Además, unos bancos manejan unas tasas para unos segmentos de vivienda y otros para otros, por lo que le aconseja a los posibles compradores asesorarse bien antes de adquirir esas obligaciones y buscar la entidad que mejor se adapte a sus condiciones crediticias. También hay que tener encuenta que en los montos de compra de vivienda no se incluyen los seguros de vida e incendio y terremoto.



Este programa de baja de interés fue impulsado por el gobierno Nacional con otro paquete de cupos para respaldar créditos de vivienda nueva con el subsidio a la tasa de interés.



El objetivo es impulsar la compra de 40.000 casas y apartamentos con precios entre $100 y $321 millones entre el 2018 y el 2019. Para ello, destinó un billón de pesos del Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria (Frech), y con esto, el compromiso de los bancos fue asumir 2,5 puntos porcentuales.



Así mismo, el sector toma un alivio, pues según el Dane, la cartera hipotecaria del primer trimestre del 2017, que sorprendió con una dinámica interesante en cuanto al número de créditos, que sumó 1’072.924 para un incremento de 5,5% en comparación con el mismo periodo de 2016; es decir, a pesar de que otros indicadores del país y sectoriales no han sido buenos, este envía al mercado un buen mensaje en el sentido de que la gente está interesada en comprar vivienda y, con esto, en solicitar préstamos.