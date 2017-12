Los préstamos para comprar vivienda aumentaron 10,4%

El saldo de capital total de la cartera hipotecaria de vivienda en el país sumó $55,2 billones en el tercer trimestre del año.



Así lo reveló el Dane, que reportó un incremento de 10,4% en este indicador frente al mismo periodo del 2016. Incluso, al analizar el tipo de oferta, la tendencia alcista fue una constante, ya que el monto relacionado con la vivienda de interés social (VIS) se incrementó 9,9% y el de rangos medio y alto, registró una variación de 10,6%.



Al evaluar la dinámica en las entidades que otorgan préstamos para la adquisición de casas y apartamentos en Colombia, las cajas de compensación familiar fueron las de mejor desempeño: en estas, el saldo de la cartera destinada al uso residencial creció 16,5%.



Les siguen los establecimientos tradicionales de crédito (con 10,9%); las cooperativas y los fondos de empleados y de vivienda (5,7%) y el Fondo Nacional del Ahorro (9,1%). Por su parte, la categoría que el Dane identifica como “otros colectores” presentó una variación negativa de 0,9%.



Un dato relevante fue el de la cartera vigente que, con un monto de $52,8 billones, tuvo un pico alto de 10% en el periodo analizado, mientras que la vencida sumó $2,4 billones, para un incremento de 17,7%.



MÁS CUMPLIDOS



Otras cifras para destacar están relacionadas con el capital de una o más cuotas vencidas, que, según el informe del Dane presentado ayer, disminuyó 5,4% entre julio y septiembre, respecto al tercer trimestre del año pasado. Por tipo de oferta, esta variable bajó 6,9% para VIS y 4,7% para no VIS.



Esto quiere decir que a pesar de que algunos analistas han advertido que la economía no pasa por su mejor momento y, por ello, los deudores corren el riesgo de incumplir, en la mayoría de los casos la gente está haciendo el esfuerzo y trata de estar al día con sus obligaciones, entre ellas las relacionadas con los préstamos de vivienda.



De hecho, al comparar el tercer trimestre del 2017 con el mismo del año pasado, solo una categoría en mora aumentó: aquella entre 7 y 12 cuotas, con un 14,9%. Por su parte, entre 3 y 4 cuotas en mora reportó una variación de -21,3%; entre 1 y 2, de -8,3%; entre 5 y 6, de -7,6%), y más de 12 cuotas en mora (-6%).



La entidad estadística también dio a conocer cómo estuvo el número de préstamos de la cartera hipotecaria de vivienda en el tercer trimestre: sumaron 1.091.842, para un alza de 4,9% frente al mismo lapso del 2016. Igualmente, hizo el ejercicio para la VIS y fue de 4,2%, a través de 580.007 obligaciones. Por su parte, la cifra para no VIS registró 511.835 créditos hipotecarios, para un incremento de 5,7%.



En línea con esta dinámica, vale recordar cómo en el trimestre julio – septiembre de este año, los desembolsos para financiar vivienda nueva reportaron una variación de 6,1% frente al mismo lapso del año pasado. Otra demostración de que, en un entorno de desaceleración, los colombianos aún quieren vivienda y, con esta, más créditos.