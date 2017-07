Recomendaciones para adquirir vivienda en este 2017

1. Si tiene dos o más tarjetas de crédito, considere la posibilidad de devolverlas al Banco. No es suficiente con tenerlas en ceros ya que el cupo disponible le puede afectar su capacidad de tomar nuevos créditos.



2. Recuerde que los créditos que usted tiene con el fondo de empleados de su empresa, en caso de ser asalariado, serán tomados como endeudamiento.



3. Durante las temporadas de promociones evite acceder a que le evalúen su posibilidad de tomar nuevos créditos, ya que en las centrales de riesgo quedan el registro de esas consultas y serán visibles para cuando pida créditos de mayor importancia en el futuro.



4. Sólo sea codeudor o avalista de familiares, amigos o compañeros extremadamente cercanos y a quien conozca muy bien pues los malos comportamientos en el pago de esas deudas también afectaran su calificación en centrales de riesgo.



5. El ahorro informal como el de las pirámides y fondos de entidades no vigiladas por la Superintendencia Financiera tiene dos altos riesgos. El principal es que puede perder su dinero porque muchos ofrecen rentabilidades altas que no son sostenibles. En segundo lugar, por ser ahorro informal, le será difícil demostrarlo a la hora de solicitar un crédito puesto que no tendrá soportes válidos.



6. Realice un ejercicio de presupuesto familiar, para revisar cuánto pagan de arriendo versus lo que pagarían de cuota hipotecaria. Se puede llevar muy buenas sorpresas al ver que podría lograr una cuota similar o más baja que el arriendo.