¿Está en el grupo de colombianos que quieren vivienda? Tome nota de cómo se mueve el mercado

La reciente Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) de Fedesarrollo destacó una recuperación en la disposición a comprar vivienda en el país en febrero del 2017 frente a enero del mismo año; incluso, respecto a febrero del 2016 también registró una mejoría.



Un resultado interesante, según el centro de estudios, si se tiene en cuenta que el indicador venía precedido de periodos consecutivos de deterioro.



De esta forma, y en línea con la opinión de algunos constructores y del mismo Gobierno, en el sentido de que la gente sí tiene entre sus planes adquirir una casa o un apartamento, Bogotá reportó un balance de -15,1 por ciento que debe leerse como positivo, si se tiene cuenta que en enero pasado había sido de -31 por ciento.



En total –sumando los resultados de Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga, que son las ciudades que analiza Fedesarrollo–, el indicador del segundo mes del año sobre la disposición a comprar vivienda se ubicó en -11,8 por ciento, un aumento de 8,9 puntos porcentuales (pp) respecto a enero y de 1,6 pp frente a febrero del 2016.



Las cifras en ese periodo muestran que el interés en la inversión se incrementó en tres de las cinco ciudades encuestadas; sin embargo, se deterioró fuertemente en Bucaramanga, con una reducción de 37 pp en la intención de compra.



Para algunos analistas, el mejor ambiente para la construcción, por el lado de la demanda, tiene estrecha relación con la viabilidad de más de 144.000 subsidios a la tasa de interés disponibles en el país hasta el 2019 que, precisamente, anunció la Ministra de Vivienda, Elsa Noguera, durante la firma de un convenio con la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) para impulsar la edificación de 144.000 viviendas sociales.



En lo relacionado con los constructores y el sector privado, el aspecto positivo tiene que ver con la política del Estado que, aseguran, “es clara y respalda los proyectos en obra o a punto de iniciar construcción en todos los estratos, especialmente en el bajo y el medio, donde se está concentrando la demanda”.



En medio de la desaceleración que ha impactado a la economía del país, este entorno es favorable; no obstante, representantes del sector consideran que hay ajustes por hacer, no solo en Bogotá sino en todo el país.



Por ejemplo, aún persisten algunos inconvenientes que están relacionados con la inseguridad jurídica y la tramitología que demoran los procesos, y que de seguir así no ayudarían a mover la oferta que quiere impulsar el Gobierno con la participación de los constructores; de ahí, recientes llamados del Gobierno para impulsar la oferta, pero entendiendo –según la presidenta de Camacol, Sandra Forero- que “los trámites y procedimientos son una fuente de inestabilidad”.



Muestra de ello es que en promedio se demoran cinco veces más. Incluso, de 48 trámites mapeados la evidencia muestra que esas demoras hacen inviables muchos proyectos y restringen el desempeño del sector.



Para el gerente del Grupo Oikos, Luis Aurelio Díaz, “uno de los temas más complejos en Bogotá, relacionado con los servicios públicos, tiene que ver con Codensa; es, quizás, uno de los que genera más tropiezos para la entregas de los inmuebles y los subsidios”, dijo.



A esto le agregó las licencias de construcción y urbanismo en los municipios, y los englobes y desenglobes catastrales que son muy complejos (relacionados con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Igac).



Roberto Moreno, presidente de la constructora Amarilo, coincidió en que en ciertos municipios persiste la lentitud en la revisión de solicitudes de licencias; además, hay problemas en la disponibilidad de acueducto, entre otros. A pesar de este entorno complicado, el sector se ha movido bien. ¿Qué tal si todo funcionará mejor?



Gabriel E. Flórez G.

Coordinador editorial Vivienda EL TIEMPO