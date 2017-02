Hace un par de años, la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá advirtió sobre un naciente grupo de compradores de finca raíz nueva de lujo o luxury. Sus integrantes: grandes empresarios, extranjeros y, en general, gente de alto poder adquisitivo con capacidad de invertir 14, 15 o más millones de pesos por metro cuadrado.



Tras revelar estos montos, algunas personas advirtieron que podría existir una burbuja inmobiliaria. Sin embargo, la explicación de analistas y de gremios como la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) fue contundente: “Efectivamente, hay proyectos que se ofrecen a esos precios, e incluso más caros, pero que tienen una participación mínima en el total del mercado. En el caso de Bogotá, es menor del 1 por ciento”.



Foret es uno de ellos. Esta obra de uso residencial de la constructora Cusezar ubicada en la calle 94 con carrera 7ª. –donde estaban las oficinas de Bavaria– vende el metro cuadrado a 17 millones de pesos y se entregará en el segundo semestre del 2018. Lo que llama la atención, y que confirma la dinámica, es que a la fecha ya tiene más del 40 por ciento vendido.



Para sustentar que, de todas formas, esta oferta no es la mayoría, Portafolio indagó a Juan Carlos Vásquez, director de consultoría de la compañía de investigación inmobiliaria Tinsa, quien señaló que el precio de la vivienda aumenta mes a mes y, efectivamente, Bogotá es la de más impacto cuando se analizan los aumentos.



Sin embargo, sus datos revelan que el promedio con el cual participa el grueso del mercado de vivienda nueva en la ciudad está más ‘aterrizado’, pues las casas y apartamentos que más se venden están por el orden de los 280 millones de pesos y el precio promedio del metro cuadrado se acerca a los 4,3 millones de pesos



El directivo también destacó que hay otro segmento con áreas que superan los 200 metros cuadrados y con grandes espacios comunes, cuyos valores inician en 1.717 millones de pesos y no tienen tope. Estos –aseguró–, ocupan aproximadamente 8,20 por ciento del inventario en Bogotá.



De ahí en adelante es donde está la oferta luxury, que a medida que tiene valores agregados diferenciales aumenta su precio, como sucede con Foret; y aunque no es la mayoría, existe y se mueve de acuerdo con la demanda.



Vitrum es otro de ellos. Se trata de un proyecto construido por Ícono Urbano en la carrera 7ª. con calle 93, al lado del Seminario Mayor que fue diseñado por el arquitecto Richard Meier.



Según el gerente de la firma que lo desarrolla, Jorge Estrada, “se trata de un nicho de mercado muy especializado, la punta del brillo de la pirámide que es aceptado por personas que valoran este tipo de obras y, claro, que tienen las posibilidades de invertir en ellas porque son icónicas.



“En Vitrum solo nos quedan un par de negocios por concretar y a finales de este año iniciamos las primeras entregas”, reveló.



