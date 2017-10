‘16 millones de colombianos aún usan directorios de papel’

Si hay una empresa que, a priori, se podría haber pensado que la era digital le iba a pasar factura, era la encargada de la creación de las conocidas Páginas Amarillas. Sin embargo, Publicar & Gurú, no solo mantiene a 16 millones de colombianos que utilizan sus directorios telefónicos, sino que además ha logrado transformar su empresa como proveedor de estos servicios.



(Lea: CDC le apunta a ayudar a 1.300 campesinos en zonas del posconflicto)



Así lo afirma el CEO de la compañía, Juan Santana, quien dijo que las apuestas en el mundo digital pasan principalmente por soluciones que apoyen a las pymes en tres aspectos: presencia, tráfico y conversión.



(Lea: Programa de Transformación Productiva (PTP), de MinComercio, presenta programa para pymes)

¿QUÉ BALANCE HACE DE ESTE 2017 PARA SU COMPAÑÍA?



Es un año de integración, en el cual nos hemos centrado, por un lado, en tener una oferta de soluciones unificada para nuestras pymes y, por otro, en los procesos de la integración de una adquisición. Publicar, compañía colombiana, compró una firma en Argentina, Chile y Perú (Gurú), e incrementa así su presencia multinacional y unifica su oferta de valor.



En este año hemos estado también muy enfocados en digitalizar, y, para ello, estamos aprovechando la experiencia de Argentina y Chile, ya que están más avanzados en este aspecto.



¿CÓMO HAN EVOLUCIONADO SUS CIFRAS EN ESTOS AÑOS?



El crecimiento del mercado en digital es de un 17% en la región. Nosotros nos situamos en cifras muy superiores a esta. Por otro lado, en estos momento tenemos más de 30.000 clientes a nivel nacional solo en guías telefónicas, al tiempo que Publicar & Gurú contaba a principios de 2017 con más de 250.000 clientes en toda Latinoamérica. Entre estos, podemos decir que aproximadamente la cuarta parte son de Colombia.



¿QUÉ EXPECTATIVAS TIENEN PARA EL PRÓXIMO AÑO?



Progresivamente, la penetración de internet en los países del continente se va igualando hacia un rango alto. Eso sí, las cifras son muy distintas en Nicaragua, donde apenas alcanza el 17%, o en otros como Chile, donde es del 60 a 65%. En 2018, se incrementará la digitalización en la región y las pymes van a tener un mayor acceso, por lo que nosotros seremos en quienes se apoyen en su proceso de digitalización.



¿QUÉ MERCADOS ESPERAN QUE SEAN MÁS RENTABLES PARA LA COMPAÑÍA?



En Argentina, Colombia, Chile y Perú es donde estamos viendo un crecimiento mayor, porque hay más digitalización. En Centroamérica, estamos acompañando una digitalización que va de la mano de crecimientos más pequeños. Ecuador, por otro lado, es un país complicado por la situación política por la que está atravesando.



¿ESTÁN EXPLORANDO LLEGAR A NUEVOS MERCADOS?



Por supuesto, estamos pensando en crecer y siempre estamos mirando oportunidades. Lo positivo de la digitalización es que te permite penetrar en nuevos mercados sin la necesidad de hacer una gran inversión.



¿LA GENTE AÚN UTILIZA LAS PÁGINAS AMARILLAS?



Para nosotros, las Páginas Amarillas son críticas, ya que aún el 40% de la población en Colombia no tiene acceso a internet y para ese porcentaje tan importante, un directorio telefónico sigue siendo clave.



Desde el punto de vista de compañía, somos los únicos que podemos tocar el 100% de la gente y las empresas desde online y offline, y eso da mucho valor agregado a nuestros clientes, convirtiéndonos en el socio de referencia en el continente para las pymes.



Hoy en día, hay más de 16 millones de colombianos que utilizan nuestra guía impresa, al tiempo que hay más de ocho millones de usuarios impactados a través de nuestras guías telefónicas digitales publicadas en nuestro portal.



¿A QUÉ SERVICIOS LE ESTÁN APOSTANDO EN SU PROCESO DE DIGITALIZACIÓN?



Ofrecemos soluciones multimedia que apoyan el crecimiento de las pymes, a través de tres pilares clave para el crecimiento: presencia, tráfico y conversión. Más que entregar productos puntuales, buscamos asesorarlas en su estrategia integral de marketing, que incluye publicidad en medios online y offline.



En la actualidad, le estamos apostando fuerte a productos innovadores como +GEO, un programa que sirve para que las pymes que tienen distintas sedes físicas, no tengan que actualizar una por una, sino que puedan hacerlo con todas al tiempo. Por su parte, Chatbot es un robot sistematizado que permite responder dudas a personas que acceden a perfiles de pymes (dentro de Páginas Amarillas).



¿QUÉ TENDENCIAS HAN ENCONTRADO EN LAS PYMES?



Al final, el ferretero, el carpintero o el abogado, está centrado en desarrollar su negocio. Su pyme no tiene muchos recursos y necesita socios, por lo que nosotros somos un apoyo muy importante en el desarrollo de su empresa.



Cada vez nos contactan más de estas empresas diciéndonos que las formas de publicidad tradicionales como el volanteo o la prensa no les funcionan y que necesitan a alguien que los acompañe en su proceso hasta lograr clientes en el nuevo escenario digital.



¿CÓMO ESTÁ AFECTANDO LA DESACELERACIÓN ECONÓMICA A SUS CLIENTES EN COLOMBIA?



A nivel macro afecta a todos, ya sean grandes o pequeños. Lo bueno de nuestros clientes es que se encuentran abrazando la digitalización, la cual no para de crecer. Con Publicar & Gurú, las pymes precisamente tienen una ventaja competitiva que es poder vender en digital. Como ese mercado cada vez crece más, a nuestros clientes les está afectando menos la desaceleración.