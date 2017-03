20 clientes, el secreto del marketing digital

En un mercado digital saturado de información hay que rediseñar los negocios apuntando hacia el marketing disruptivo, capaz de transformar realidades, modificar industrias, personas y puestos de trabajo, mientras se convierte en el motor económico más potente de la historia.



Así piensa Israel García, consejero internacional especializado en marketing, innovación disruptiva, transformación digital, nuevas formas de comunicación y economía digital, quien participará como speaker profesional en el XIV Congreso Andino de Contact Center y CRM, a realizarse en Bogotá del 9 al 11 de mayo.



“Estamos en un lugar donde lo que antes funcionaba ya no, por eso es clave sobresalir a través de la iniciativa. Crear, fallar, soñar e intentar diferente, son fórmulas del éxito, siempre que entendemos que un producto debe estar segmentado y no puede ir dirigido a todo el mundo”, asegura.



La fórmula es que las empresas consigan 20 clientes que quieran un producto específico y de esa manera tendrán una buena segmentación y podrán dirigir toda su atención a cumplir las expectativas del consumidor. “Si los consigue y esas personas vuelven a comprar, entonces ha ganado porque ellos traerán otros 20”, comenta García.



Según García, quien también es consejero digital en varias empresas globales como Raptor Marketing y Harbor Ithaka, “lo que la gente quiere escuchar no es sobre un producto o servicio, o lo buena que es una compañía, sino que anhela conocer el valor, el servicio y la utilidad que le pueden ofrecer para cambiar realidades.



El negocio digital

Ahora las empresas deben ponerse en el lugar del consumidor para definir un mensaje que permita lograr un impacto fuerte a través de las redes sociales porque, como menciona el experto, no se trata solo de tener redes, páginas o herramientas digitales sino cómo utilizarlas.



“El mejor marketing que existe se llama empatía. Encuentra algo en lo que destaques, luego trabaja por eso, porque lo que importa no es lo que dices sino lo que haces”, asegura el consultor.



Ese será el tema de la conferencia de Israel García en el XIV Congreso Andino de Contact Center y CRM, explicar cómo la economía disruptiva ha cambiado, cómo vende, actúa y compra, cómo piensan en internet las empresas, los clientes y los proveedores y cómo hacer experiencias digitales, de acuerdo con los cambios que exige el mercado.



La situación en Colombia

Respecto a este tema, Israel afirma que la nueva economía en Colombia es muy superficial pese al potencial que tiene, ya que aún no desarrolla la creatividad ni aprovecha todos los recursos.



“Viví en Colombia algunos años, hice negocios con grandes empresas y hoy tenemos una agencia en el país. Lo que me quedó de esa época es que no hay ejecución, no hay experiencia intensa ni práctica, Necesitamos intentar y fallar porque no hay nada mejor que arriesgar”, enfatiza García.



Agrega que hay que arriesgarse. “Más de 85% de los multimillonarios del mundo se hicieron a sí mismos, venían de barrios marginales, no tenían oportunidades ni recursos. Por eso hay que omitir los pronósticos y las limitaciones, que están para romperse”.