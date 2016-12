La petrolera chileno británica GeoPark, anunció que en 2017 invertirá hasta US$90 millones; Ecopetrol estima gastar en promedio por año cerca de US$3.000 hasta 2020; Parex, socia de la estatal colombiana, destinará hasta US$225 millones en todo el año, y ya se definió que arranca con US$10 millones para los bloques Mares y Playón. Y Gran Tierra Energy, que si bien no ha revelado sus inversiones del año entrante, destinó este año US$150 millones.



Con respecto a Ecopetrol, la empresa anunció que recibió y operó de forma eficiente y segura los campos Rubiales y Cusiana, y mantuvo estable la producción en Castilla y Chichimene, a pesar de las menores inversiones.



Así mismo, dijo que las positivas perspectivas de precio le permitieron dar vía a proyectos que agregarán gradualmente durante el 2017 una producción de 25.000 barriles de crudo por día y reactivar el campo Caño Sur, lo que mitigará la declinación de la producción de los campos maduros, en una clara muestra de la rápida capacidad de reacción a las condiciones del entorno.



Hocol, otra de las filiales de la colombiana, se encuentra en labores exploratorias en la serranía de La Macarena, en concreto en el pozo Pegaso, el cual se tiene estimado con un potencial de entre 100 y 120 millones de barriles, este proyecto requerirá de la empresa, una inversión cercana a los US$ 700 millones, claro está, que no serán gastados en su totalidad durante el 2017.



El pozo Pegaso se encuentra en los municipios de San Juan de Arama y Vistahermosa, en el Meta. La filial de Ecopetrol, tiene en la actualidad 38 bloques asignados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y produce entre 20.000 y 25.000 barriles de crudo por día. La empresa venía registrando inversiones anuales de por lo menos US$ 200 millones. El año pasado destinó US$120 millones, y alrededor del 60% de esa inversión en este año se fueron contempladas para actividades exploratorias.



Del otro lado, está el pozo Purple Angel (operado por Anadarko), delimitador del descubrimiento Kronos, el cual Ecopetrol sostuvo que iniciará perforación en el último trimestre del 2016, lo que permitirá precisar mejor el potencial exploratorio del offshore colombiano.



La importancia del recobro



En la actualidad, Ecopetrol cuenta con 17 pilotos activos para el incremento del factor de recobro y uno en desarrollo, de los cuales el 67 % son de operación directa mientras que el resto está bajo la operación de socios. Al día de hoy, 11 de ellos han presentado señales de incremento en producción. Adicionalmente, la empresa cuenta con 13 proyectos que han finalizado su fase piloto, y se encuentran en fase de análisis para una eventual futura expansión.



El piloto de inyección de agua en el campo Castilla continúa aportando información valiosa para la consolidación de la tecnología en el campo, presentando a la fecha un incremento de respuesta en producción del 60 % (783 bpd) en la zona de afectación del piloto.



Por otra parte, Ecopetrol reportó que en Chichimene, los 5 patrones de inyección de agua existentes evidenciaron respuesta positiva de incremento de presión y dos de ellos mostraron respuesta de producción. En los patrones en los que se ha presentado un incremento de producción, esta alcanza el 82% (2.404 bpd), resultados que han permitido avanzar en la estructuración del caso de negocio para la expansión de la tecnología en el campo.



Esto significa un gran reto técnico para Ecopetrol por las características particulares de crudos extra pesados y considerables profundidades.



Así las cosas, las petroleras están buscando las oportunidades para poder reactivar las labores de exploración en el país. Sin embargo, esta deberá ser reforzada con condiciones macroeconómicas que hagan viable los planes que comienzan a diseñar.

La subasta de bloques será otro de los mecanismos con los que se buscará darle dinamismo a la industria.



El precio debe mantenerse en US $50 el barril



Desde que inició el desplome de los precios del petróleo hacia mediados del 2014, la actividad exploratoria de las compañías extractoras comenzó a desacelerarse, al punto, que durante este año las inversiones en exploración fueron prácticamente nulas. Hacia enero, cuando el barril se cotizaba en los mercados internacionales a 26 dólares, las empresas encontraron inviable el negocio y decidieron suspender las actividades en algunos campos.



Terminado el primer trimestre, el crudo elevó su precio hasta los 50 dólares y ha oscilado en ese nivel desde entonces. Al precio actual, las compañías extractoras comienzan a ver viable el negocio, y desde ya, alistan su fondos para sacar provecho del precio, que se ejecuten los planes de inversión que comienzan a anunciarse, dependerá de que el barril mantenga los 50 dólares, si cae nuevamente hasta los 40, el presupuesto para gastar el año que viene, se reduciría drásticamente.



