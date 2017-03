Las pequeñas y medianas empresas (pymes) suponen el 90 % de las compañías colombianas presentes en la Macrorrueda de negocios anual que organiza ProColombia y que hoy inauguró su 65 edición con la voluntad de potenciar los vínculos comerciales con países asiáticos como Vietnam o Malasia.



"No vamos a lograr alcanzar los objetivos de desarrollo económico sin el crecimiento exponencial de las pymes colombianas. La Macrorrueda es un escenario incomparable para que estos pequeños empresarios hagan negocios con todos los continentes, trayendo la demanda al país", explicó el presidente de ProColombia, Felipe Jaramillo, durante la inauguración del encuentro en Bogotá.



El responsable de la entidad encargada de promover el turismo, la inversión extranjera, las exportaciones y la marca país en el exterior explicó que en los últimos meses se ha revertido la tendencia en las exportaciones no mineras, que son resultado en gran medida al trabajo de las pequeñas y medianas empresas. "Estamos trabajando para que cada vez más sean las compañías pequeñas y medianas las que apuesten por los mercados globales", agregó.



Por su parte, la ministra de Comercio Industria y Turismo, María Claudia Lacouture, apuntó que la Macrorrueda congrega 1.200 empresarios colombianos y 600 compradores internacionales. "En los últimos seis años las empresas colombianas han llegado a 23 nuevos países con productos muy diversos. (...) Más de 1.200 nuevas empresas ya están exportando", sostuvo la ministra durante la inauguración del encuentro empresarial, que se realizará hasta mañana.



La Macrorrueda consiste en pequeños encuentros entre empresarios colombianos y extranjeros que durante cuarenta minutos se reúnen con sus potenciales clientes para cerrar negocios de exportación o hacer contactos.



Entre las empresas llegadas de todo el mundo para captar proveedores o cerrar negocios en la Macrorrueda, está la importadora española de frutas Sigfrido, una joven compañía de Málaga (sudeste) que asiste al evento por segunda vez consecutiva. "El año pasado importamos 80 contenedores de 23.000 kilogramos de aguacate Hass, pero nuestra previsión para este año es subir a los 200 contenedores", explicó la portavoz de la compañía Arasmí Ortiz, quien destacó que este fruto es considerado un lujo en Europa.



Otro de los atractivos de la Macrorrueda de este año es la llegada de empresas de países asiáticos como Vietnam o Indonesia, que participan en la cita por primera vez. La responsable de desarrollo de negocio de la compañía vietnamita de flores y regalos Ossso, Do Thi Kim, aseguró que muchas de las empresas de este pujante país del sudeste asiático llegan al encuentro requeridas por el consulado de Colombia en Vietnam.



"Nosotros estamos interesados en encontrar proveedores de flores frescas de

Colombia. (...) Espero conocer proveedores grandes y confiables en el país", explicó la ejecutiva, quien destacó que Vietnam es un mercado interesante para las compañías colombianas por el dinamismo de su economía y el crecimiento de su clase media.