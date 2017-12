80% de la inversión de Geopark será en tareas de Colombia

El 80% del total de la inversión que la petrolera Geopark destinará para sus operaciones en el 2018, se desembolsará en las tareas de exploración y producción para Colombia.



(Lea: Colombia manda la parada en distribución de gas en el Perú)



La decisión de la multinacional para girar cerca de US$ 90 millones radica no solo en el crecimiento de sus actividades en el país, sino en las proyecciones de producción que llegaría a superar los 32.000 barriles por día.



(Lea: Ecopetrol asumirá 2.666 millones de dólares que debe Reficar)

“Comenzamos el 2018 ocupando la tercera posición en cuanto a rentabilidad operacional en Colombia, y los buenos resultados en bombeo debido a los ajustes en costos del último año, llevaron a la compañía a seguir invirtiendo más en nuestras tareas”, explicó Marcela Vaca, directora general de Geopark en el país.



En su programa de inversiones de capital para el próximo año, la petrolera destinará cerca de US$113 millones “completamente autofinanciados” de cash flow para sus operaciones, además de Colombia, en Argentina US$ 8 millones, Perú US$ 9 millones, Brasil US$ 4 millones y Chile US$2 millones, recursos destinados para llevar la producción de crudo a más de 34.000 barriles por día".



“Con un plan enfocado y eficiente en términos de capital, GeoPark producirá, desarrollará y explorará nuestros activos y hará crecer de manera significativa el negocio para el 2018, financiado por el propio cash flow generado; con suficiente fuerza asignada para las oportunidades de adquisiciones nuevas atractivas”, señaló su director ejecutivo, James F. Park.



El principal foco del programa de trabajo en Colombia será incrementar la producción y desarrollar el potencial de los yacimientos de petróleo Tigana/ Jacana con una campaña de perforación de más de 20 pozos en el bloque Llanos 34 (operado por GeoPark con una participación del 45%).



El programa incluye la construcción de una nueva línea de flujo e instalaciones para seguir reduciendo costos operativos y de transporte. “Esto representa proyectos que generan rápido cash flow, bajo riesgo, bajo costo con altos rendimientos económicos esperados”, indicó Marcela Vaca.



La petrolera realizará y dos en el bloque Llanos 32 (no operado por la citada petrolera con una participación del 12,5%).



“Se ejecutará la construcción de una nueva línea de flujo de 30 kilómetros e instalaciones adicionales para apoyar el crecimiento de la producción y continuar reduciendo los costos operativos y de transporte”, dijo la Directora General de Geopark, y reiteró que para la operación esperan un barril de crudo por encima de los US$60.