A pesar de la caída del petróleo, Citigroup ve gran oportunidad de compra 

La caída del petróleo a un mínimo de cinco meses es impulsada exclusivamente por factores técnicos y la oferta sigue disminuyendo. Sin embargo, para Citigroup Inc. y Goldman Sachs Group Inc, "el mercado en efecto fundamentalmente se está ajustando", "nunca es posible prever un fondo, pero sospecho que es una gran oportunidad de compra" antes de un gran salto en los precios hacia el final del año, señaló Ed Morse, director de investigación de materias primas de Citigroup.



Las existencias de combustible continuaron cayendo en abril y la tendencia se acelerará a medida que la OPEP amplíe sus recortes de producción más allá de junio, dijo Goldman Sachs.



"El panorama más amplio de la demanda de petróleo en lo que va del año sigue siendo favorable", dijo el banco.



El precio del West Texas Intermediate, la referencia de Estados Unidos, se ha derrumbado un 8 por ciento esta semana, borrando casi todas las ganancias desde que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) suscribió un acuerdo de seis meses en noviembre para reducir la producción.



Si bien los dos bancos reconocieron factores bajistas -especialmente la expansión de la producción estadounidense-, atribuyeron la reciente capitulación a patrones de negociación volátiles. "Todo son factores técnicos", dijo Morse. "No hay nada fundamental, nada ha cambiado en el mercado".



La actual caída de precios comenzó cuando el crudo West Texas Intermediate traspasó su promedio móvil de 200 días la semana pasada. Una vez que cedió, se rompió otro indicador técnico clave llamado retroceso de Fibonacci, allanando el camino para el mínimo del año y luego US$45 por barril. "Los factores técnicos y el posicionamiento probablemente aceleraron el movimiento a la baja", dijo Goldman Sachs.