'La competencia de Netflix y Amazon es desleal con los cableoperadores colombianos', Asotic

“Si las reglas de juego no son equitativas para todos, operadores de televisión paga, que les llegan a estratos bajos y en rincones alejados del país, comenzarán a desaparecer”, así lo sentenció Galé Mallol, presidenta de la Asociación de Operadores de Tecnologías de Información y Comunicaciones de Colombia (Asotic), que reúne a 37 operadores del país, al referirse al manejo “desigual” que se les está dando a las empresas de su gremio frente a nuevas plataformas por donde también se ven contenidos audiovisuales.



En el foro ‘OTT VS. TV paga: ¿competencia o complemento?’ que se lleva a cabo entre hoy y mañana en Bogotá, organizado por Asotic, la dirigente gremial aprovechará la presencia de los reguladores del sector para solicitar una revisión a la legislación, teniendo en cuenta la llegada de nuevas plataformas tecnológicas que están compitiendo con la televisión.



¿QUÉ ES LO QUE ESTÁ PIDIENDO ASOTIC?



Que haya un solo regulador convergente, que se revise la compensación que pagamos al Estado por cada suscriptor y que haya una política pública clara de contenidos audiovisuales y de televisión.



Lea: (Algunas operadoras de TV por suscripción piden reglas claras y equitativas).



¿QUÉ SIGNIFICA UN SOLO REGULADOR CONVERGENTE?



Actualmente las empresas de TV paga reportamos a: Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), al Ministerio de las TIC (Mintic) y a la Supertintendencia de Industria y Comercio (SIC). Esto es un desgaste administrativo y económico que les pega muy duro a este tipo de empresas. Por eso pedimos que haya un solo regulador para todas las TIC y un solo fondo.



¿UN SOLO FONDO?



Sí. Porque la televisión paga por compensación unos dineros que van al Fondo de la Televisión, mientras que lo que compensan los operadores de Internet va al Fondo TIC. Así que proponemos un solo regulador y un solo fondo.



¿POR QUÉ AFIRMA QUE EMPRESAS DE SU GREMIO PODRÍAN DESAPARECER?



Porque no hay igualdad para todos. Un solo ejemplo tiene que ver con la compensación. Mientras la TV por suscripción tiene que pagar entre el 7,5 por ciento y el 10 por ciento de sus ingresos brutos a la ANTV ($2.141,12, por usuario), los operadores de Internet, por el que los usuarios también están viendo contenidos audiovisuales, solo aportan el 2,2 por ciento al Mintic. Esto, sin contar con pagos de licencias, derechos de autor y otros ítems por los que sí respondemos los cableoperadores de TV. Y no olvidemos que plataformas como Netflix o Amazon no dejan un peso en el país. Eso es competencia desleal contra empresas que son de capital ciento por ciento colombiano.



¿POR QUÉ ES DESLEAL?



Porque este tipo de plataformas no tienen oficinas en Colombia, no tributan aquí, no generan empleo y, lo peor, no incluyen contenido nuestro en su oferta. Eso es competencia desleal. Solo empezarán a pagar impuestos en año y medio.



EN SU OPINIÓN, ¿QUÉ SE DEBERÍA HACER?



Desde Asotic logramos que en la Reforma Tributaria se les cobrara 19 por ciento de IVA a ese tipo de plataformas de contenido audiovisual, pero aún no se ha implementado. Por otro lado, deberíamos exigirles a esas plataformas que incluyan contenido nuestro. Así se hizo en España, donde se estableció una cuota mínima de pantalla de contenido local para poder entrar. Eso generaría empleo, difusión de nuestra cultura, mayores negocios para los generadores de contenido… Es que la tecnología no puede ir en contra de la idiosincrasia y las tradiciones. Colombia, que fue un gran exportador de contenidos, tiene ahí una gran oportunidad, pero si no la exigimos nadie nos la va a dar.



EN CUANTO A LA POLÍTICA PÚBLICA DE TV, ¿QUÉ PLANTEA ASOTIC?



El año pasado, liderado por Mintic, Asotic participó en las cinco mesas de trabajo para la construcción de la nueva política pública de televisión y contenidos audiovisuales pero, a la fecha, no se sabe el cronograma de dicha política pública ni de los cambios regulatorios solicitados por los agentes del sector que incluyen todo lo que estamos pidiendo.