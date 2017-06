Aceleran investigación de atentado en el centro comercial Andino

Archivo particular.

Aunque hace tres días el centro comercial Andino –en el norte de Bogotá– sufrió un grave atentado que dejó tres personas muertas, el comercio en el lugar no se dejó amilanar por el terror que trajo consigo la explosión.



(Lea: Centros comerciales refuerzan seguridad tras atentado en Andino)



De hecho, el mismo domingo (que, además, era el Día del Padre) las puertas del Andino fueron abiertas al público, mostrando el tesón que empresarios y empleados le dieron a este acto, que el Gobierno calificó como “atentado terrorista”.



Incluso, el mismo presidente Juan Manuel Santos dio un parte de tranquilidad para los usuarios y trabajadores del lugar.



“Tengan la seguridad de que no vamos a permitir que lo logrado hasta ahora (en materia de paz) sea frenado por un puñado de extremistas, de cobardes o de quienes no quieren la reconciliación del pueblo colombiano”, agregó.



A su turno, el gremio Acecolombia, que agrupa más de 160 centros comerciales, destacó que “ratificamos nuestro compromiso, anhelando que situaciones como estas dejen de presentarse en nuestro país y podamos continuar trabajando unidos por ser un territorio en paz”.



PRIMERAS PESQUISAS



Igualmente, el presidente Santos destacó su compromiso para que las investigaciones de este caso sea hagan con celeridad, al punto de que canceló un viaje a Lisboa (Portugal), “para estar al frente de la situación en estos días cruciales y encaminar las investigaciones y entregar resultados”, indicó el domingo, en su cuenta de Twitter.



A su turno, fuentes cercanas al proceso aseguraron que en próximos días se conocerán los primeros resultados de las investigaciones, debido a que rápidamente identificaron tres posibles líneas de investigación. Además, señalaron que el Movimiento Revolucionario Popular es uno de los grupos que podría estar detrás de esto.



Desde el alto Gobierno, funcionarios señalaron que solo la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional tienen autorización para dar información oficial de las pesquisas, de las cuales ha trascendido que el explosivo utilizado en el baño de mujeres (lugar donde fue puesto el explosivo) era amonal, históricamente conocido por ser usado por ETA en España. El artefacto habría sido puesto bajo la tasa de uno de los baños del segundo piso.



Además, las autoridades encargadas se encuentran revisando videos de seguridad del centro comercial, con el fin de confrontar varias hipótesis entregadas por testigos, quienes afirmaron que vieron movimientos extraños de un hombre que entró al baño femenino.



“Pido a los colombianos que obremos con serenidad y unidad ante los violentos. ¡No hay bomba que venza la voluntad de un pueblo unido!”, concluyó Santos, quien pidió a los colombianos continuar el día a día con normalidad.