Activos de la Drummond en la mira de importantes mineras

Dos multinacionales mineras y un consorcio del exterior serían los primeros interesados en mostrar su intención por hacerse con los activos carboníferos que pondría en venta la compañía norteamericana Drummond.



(Lea: ¿Hasta cuándo el carbón seguirá iluminando al mundo?)

Según fuentes del sector, las empresas Murray Energy y Glencore, así como un conglomerado internacional que pidió reserva de su nombre, pujarían por las minas, o parte de ellas que la oferente posee en el departamento del Cesar.



(Lea: ‘Colombia se consolida como una potencia en renovables’)



Y es que el interés de los posibles ofertantes nace del mismo valor que poseen los activos de la Drummond, los cuales le reportaron a esta minera en el 2017 una producción que llegó a las 32.481.763 toneladas, un 14% por encima a la del 2016 que fue de 28.419.381 toneladas.



En ventas, la minera oferente también cerró el año con broche de oro. Los mercados internacionales recibieron poco más de 32 millones de toneladas en 24 destinos, una cifra nada despreciable si se toma en cuenta que la cotización del mineral en la actualidad está en poco más de US$80 la tonelada (US$83,05 al cierre de la jornada de ayer).



“Solo de entrada, quien asuma la operación, si es total, tendrá a su favor una jugosa utilidad bruta, la cual en el 2017 se registró en poco más de US$800 millones”, señaló un consultor miembro de una banca de inversión que pidió mantener su nombre en el anonimato.



La compañía Drummond, cuya operación con los complejos mineros El descanso y Pribbenow, genera 5.000 empleos directos y alrededor de 4.000 indirectos a través de contratistas, logró en el 2016 y 2017 convertirse en el mayor productor de carbón del país, por encima de Cerrejón, su más directo rival.



Para analistas del sector, quien logre quedarse con la operación, o parte de ella, ya que Drummond sigue con los análisis de mercado para establecer si sale parcialmente de las tareas, terminará por consolidar su posición en la producción de carbón.



GIGANTE MINERA QUE BUSCA MÁS CARBÓN



Una de las mineras ofertantes que buscaría conseguir la operación de Drummond, y que más ha llamado la atención en el sector, es la compañía Murray Energy Corporation, cuya casa matriz se encuentra en la ciudad de Clairsville, Ohio (EE. UU.).



Su nombre comenzó a sonar en el radar de la industria minera nacional en agosto de 2015 cuando adquirió los activos de Colombia Natural Resources (CNR), como primer paso de una serie de transacciones con las que busca expandir y fortalecer su operación por fuera de los EE. UU.



A través de un comunicado, la empresa estadounidense no solo anunció la compra, sino que de paso precisó que en la transacción asumía la operación de las minas La Francia, El Hatillo y tres proyectos que no se han desarrollado con reservas estimadas en más de 184 millones de toneladas de carbón. Todos ubicados en el departamento de Cesar, justo al occidente de los títulos de la Drummond.



Las tareas de producción de sus minas en Colombia le reportan a Murray el 4% del total del carbón que se extrae. La cifra contrasta con la producción que desarrolla en EE. UU. que es de 65 millones de toneladas de carbón bituminoso al año, gracias a la mano de obra de 7.500 empleados.



Así mismo, esta empresa extrae del subsuelo de su país el equivalente al 70% de la producción de todas las empresas que operan en Colombia.



“En la medida en que la industria carbonífera continúa bajo el ataque del Gobierno debemos mirar hacia los mercados internacionales para garantizar nuestra supervivencia. Estamos emocionados con esta nueva empresa”, señaló en su momento el presidente y fundador de Murray Energy, Robert E. Murray.



EMPRESA CON GANAS DE CRECER LA OPERACIÓN



Otra de las grandes mineras que estaría en el abanico de aspirantes que le apostarían por las tareas de Drummond en el Cesar, es Glencore, considerada en los mercados internacionales como la mayor comercializadora de minerales como Carbón, cobre, plomo y zinc.



Con casa matriz en Baar (Suiza), esta minera posee activos (cerca de 150 proyectos) en más de 50 países, a través de 60 oficinas.



En Latinoamérica, su actividad extractiva se registra con los proyectos Alumbtrera (Argentina), Sinchi-Wayra (Bolivia), Collahuasi (Chile) y Antamina (Perú).



En Colombia la operación se remonta 20 años atrás con énfasis en la producción de carbón.



En la actualidad participa con el 33% en el complejo minero del Cerrejón (La Guajira), en donde sus socios son, en el mismo porcentaje, Anglo American (que está con la intención de vender esta participación) y BHP Billiton.



También tiene participación en Prodeco S. A., Carbones la Jagua, Consorcio Minero Unido y Carbones El Tesoro; todos localizados en el departamento del Cesar.



“A esto se suma que posee el 40% de participación en la línea del ferrocarril Fenoco”, agregó la fuente de la banca de inversión consultada.



Sin embargo, la nota discordante para esta multinacional suiza se presentó en el sector de hidrocarburos, ante el escándalo por los supuestos sobrecostos en el proceso de modernización de la Refinería de Cartagena (Reficar), ya que junto con Ecopetrol, iniciaron las obras pero luego se retiró y vendió su participación a la petrolera colombiana.





Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio