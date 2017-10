Administración, el área profesional más activa

En lo que va del año, la administración de empresas se ha consolidado como la carrera que más oferta y demanda laboral tiene en Colombia. El Informe de Tendencias Laborales de elempleo.com para el tercer trimestre del 2017 concluyó que los profesionales de esta área pudieron aplicar a 7.000 ofertas en promedio al mes.



(Vea: Galería/ Las profesiones que más prometen este año)



Estos también son muy activos a la hora de presentarse a ofertas de empleo. Durante julio, agosto y septiembre de este año, hicieron 1’556.000 aplicaciones en el portal. De hecho, disciplinas administrativas y financieras –que también buscan candidatos con otros perfiles de estudios– son las que más oferta registran.



(Lea: ‘La tecnología no reduce el empleo, lo transforma’)

Otros campos principalmente ocupados por administradores de empresas en Colombia son las comerciales, de calidad y de gestión humana.



¿Por qué son tan importantes los administradores de empresas en el mercado laboral colombiano? Según Ximena Morgan, gerente de elempleo.com, “este programa académico tiene un amplio campo de acción y ayuda a que los profesionales se puedan desempeñar en diferentes áreas”.



A los 35 años, el porcentaje de egresados en administración de empresas que se ha quedado solo con el título profesional es del 61,9 %, dice el portal guiaacademica.com. El 16,5 % a esa edad hizo una especialización y el 4,1% adelantó estudios de maestría.



Después de los administradores de empresas, se destacó la oferta laboral para ingenieros industriales y los de sistemas.



Estos profesionales, sin embargo, aplican mucho menos a las vacantes publicadas.



SUELDOS A PRIMÍPAROS



En el 2008, los programas universitarios con mejores salarios para recién egresados estaban determinados por las actividades extractivas (geología, ingeniería de petróleos e ingeniería de minas), sostiene el Observatorio Laboral Para la Educación Superior (OLE).



No obstante, la crisis del sector afectó el mercado en los últimos años y en el 2016 recibieron una mejor remuneración (de $2’421.000 a $3’373.000, aproximadamente) los recién graduados de administración pública, ingeniería forestal, informática, electromecánica y medicina.



Para llegar a una posición de supervisión o jefatura, un administrador tarda siete años en promedio. ¿Qué puede hacer entonces un profesional colombiano para mejorar su perfil y posibilitar ascensos en menos tiempo? Morgan afirmó que “al final no es un tema de la profesión, sino de seguir trabajando en adquirir habilidades y experiencias que permitan ejercer otro tipo de posiciones de liderazgo y ser exitosos en el proceso. El momento para ejercer actividades de liderazgo no es solo cuando se asume una posición de jefatura, también se puede trabajar en proyectos o actividades internamente dentro de la organización que fortalecen las competencias necesarias para asumir el reto más adelante”. La Gerente de elempleo.com concluyó que “lo más importante es saber qué es realmente lo que se busca como ascenso dentro de su carrera profesional, pues no siempre el crecimiento laboral se da asumiendo un rol con personas a cargo”.