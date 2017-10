Adsply no está autorizada para la venta directa en el país

La Superintendencia de Sociedades advirtió este lunes en la noche, que la plataforma virtual Adsply, no está registrada legalmente para realizar ningún tipo de mercadeo multinivel o venta directa en el país.



“Ante recientes noticias sobre la supuesta promoción de la actividad comercial de Adsply y ante la divulgación realizada por promotores del esquema a través del llamado sistema “voz a voz” o en redes sociales e Internet, el organismo de control informa que dicha firma no está bajo su vigilancia”, señaló la entidad en un comunicado.



El pasado 5 de septiembre, Portafolio.co comprobó que Adsply es un sistema en el cual las personas compran un paquete de por lo menos 30 dólares, lo que le permite al afiliado realizar 10 tareas al día, las cuales incluyen visitar páginas de internet, dar ‘likes’, ver un video o seguir una red social. Los paquetes van hasta 6.000 dólares. En el 2012 se fundó y en el portal se asegura que cuenta con cerca de cuatro millones de clientes activos en más de 40 países.



Adicionalmente, este medio comprobó que las mismas personas que promocionaban el multinivel Merlim Network, lo estaban haciendo con esta plataforma.



Ante esto, la Supersociedades hizo un llamado a los colombianos para que se abstengan de entregar su dinero a negocios que ofrecen rentabilidades inusuales y desproporcionadas.



”Este año se han emitido al menos ocho alertas sobre la aparición de este tipo de esquemas, que se han detectado por denuncias o consultas del público y por pesquisas realizadas por la entidad. Este tipo de alertas se emiten de manera recurrente, no obstante la complejidad que implica la aparición súbita de páginas web y falsas redes de mercadeo en redes sociales”, manifestó el Superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar.



Adicional a esto, el funcionario señaló que ”quien promueva por cualquier medio (incluidas las páginas web, redes sociales, aplicaciones y demás métodos promocionales electrónicos, físicos o de voz a voz) esquemas que den lugar a la captación masiva y habitual de recursos del público, será responsables penal y civilmente por sus actuaciones”.



La venta directa o mercadeo multinivel es una actividad legal, sin embargo, la Ley 1700 de 2013 indica que solo la pueden ejercer sociedades formalmente constituidas en Colombia, sometidas al régimen especial de vigilancia de la Superintendencia de Sociedades.



Esta ley autoriza a la Superintendencia de Sociedades a ordenar en cualquier momento los cambios que estime necesarios a los contratos de vinculación y remuneración de vendedores independientes.



Las personas naturales no pueden actuar como compañías multinivel en ningún caso y tampoco pueden hacerlo como representantes comerciales de sociedades extranjeras.