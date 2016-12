Las tarifas del transporte aéreo están compitiendo con las del terrestre.

Así lo dijo Gilberto Salcedo, presidente de la Asociación de Transporte Aéreo (Atac) quien agregó que mientras en 2011 las aerolíneas de bajo costo no tenían ninguna participación en el mercado aéreo, su participación en el 2016 ya es de 13 %.



“Las aerolíneas de bajo costo han incursionado exitosamente en un segmento del mercado colombiano que no estaba siendo atendido por las aerolíneas tradicionales”, agregó Salcedo.



Y es que para expertos del sector, consultados por Portafolio, el transporte terrestre está presentando una desaceleración frente al crecimiento de la movilización de pasajeros aéreos pues, según cálculos hechos por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), durante el 2015 el transporte aéreo tuvo un crecimiento de 9,2% frente a la desaceleración del terrestre con crecimiento del 2,1% (versus el 3,4% del 2014).



“Lo que explica la competencia de las tarifas aéreas con las del transporte terrestre son las obvias diferencias en términos de eficiencia y ahorro de tiempo”, comentó Salcedo.



Los nuevos jugadores



La llegada de aerolíneas de bajo costo como Wingo, o el nuevo plan de Latam Airlines por reducir sus tarifas de vuelos nacionales a cambio de reducir algunos de sus servicios, ha sido otro de los motores para que este mercado siga creciendo.



“La llegada de este nivel de servicio a mejores precios ha significado que montar en avión ya no sea un privilegio para los colombianos. La entrada de más jugadores en este mercado se traduce en mayor competencia y por lo tanto mejores precios y servicios para los pasajeros”, concluyó Salcedo.

¿Qué es una aerolínea de bajo costo?



Las características no se limitan al precio. Así lo explica Gilberto Salcedo, presidente de la Asociación de Transporte Aéreo de Colombia, quien explica de que se trata, asimismo, de una reducción de algunos beneficios que traen las aerolíneas tradicionales.



“Las denominadas aerolíneas de bajo costo prestan un servicio diferente en el sentido en que limitan sus servicios, como por ejemplo: la alimentación a bordo, mayores restricciones en el equipaje, no prestan servicios de entretenimiento, etcétera. Y este menor nivel de servicio trae consigo menores costos operativos que a su vez son trasladados a tarifas con precios más bajos”, puntualizó el directivo.



