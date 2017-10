Ágora nace hoy con el reto de mover el 1% del PIB de Bogotá

El desafío del Centro Internacional de Convenciones Ágora, que comienza a funcionar desde hoy en las inmediaciones de Corferias, es aportar dentro de tres años por lo menos el 1% del PIB de Bogotá.



Así lo expresó ayer la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), Mónica de Greiff, al hacer la presentación en sociedad del nuevo recinto, que comienza a funcionar desde hoy.



“Estamos entregando el edificio para negocios más moderno de Colombia y tal vez el más sofisticado de América Latina”, dijo De Greiff.



Añadió que la intención es apuntarle a atraer cada vez más eventos de mayor envergadura, no solo en cantidad de personas, sino en cuanto a la calidad de contenidos.



Así mismo, destacó el aporte que esta infraestructura significa para mejorar la competitividad de la región central del país, ya que les da más dinamismo a once sectores que se mueven alrededor de los eventos de negocios, como la hotelería, gastronomía, comunicaciones, transporte, traducciones, seguridad, agencias de viajes y, por supuesto, el mismo turismo.



De acuerdo con la directiva, se espera que se alberguen en promedio 212 eventos por año.

Hoy entra en funcionamiento con el One Young World.

Ágora está en capacidad de atender más de tres acontecimientos de gran envergadura a la vez. Cuenta con 10 salones grandes que son graduables, de manera que pueden convertirse hasta en 18 espacios habilitados para recibir de 200 a 1.500 personas, y en el último piso hay un auditorio hasta para 4.000 asistentes sentados, con la ventaja de que no hay columnas que impidan ver hacia ver hacia el escenario central.



Por otra parte, la logística montada facilita el que se atienda el aforo total con alimentos y bebidas.



Además, “algo que siempre quisimos es que hubiera espacios libres para el encuentro de la gente, como son las terrazas”, añadió la Presidenta de la CCB.



Por su parte, el presidente de Corferias, Andrés López, reveló que el Centro de Convenciones empieza con pie derecho, pues ya tiene confirmadas 118 reservas para eventos que tendrán lugar en el 2018, todos ellos con más de 800 asistentes, siendo el 75% internacionales. Entre estos están la Conferencia Latinoamericana de Turismo; el Congreso de Centros de Convenciones de América Latina y el Caribe; el Encuentro Mundial de Big Data e Innovación; el Congreso Mundial de Neurocirugía; la Cumbre de las Américas de la Federación Lationamericana de Odontología, y el Congreso Latinoamericano de Acuicultura.



“Esta es la cuota inicial para el reto de hacer a Bogotá la tercera ciudad más atractiva para eventos en América Latina. Ese es nuestro compromiso y si no logramos esa meta en cinco años, no habremos hecho la tarea”, anotó López.



GRAN INVERSIÓN



Por su parte, la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez, resaltó este como un éxito de la gestión entre el sector público y el privado. Hay que recordar que en Ágora se invirtieron $414.000 millones, de los cuales la CCB puso $290.000 millones y el Gobierno nacional (a través del Fontur) $60.000 millones, en tanto que Corferias aportó un terreno que era propio y compró varias casas, para poder separar el espacio público que ayuda a conectar el complejo con el resto de la ciudad; todo ello con un valor cercano a $64.000 millones.



El año pasado, según dijo la responsable de la cartera, arribaron a Bogotá 500.000 viajeros y más del 50% provenía del exterior. Además, recordó que un visitante que llega por motivo de negocios gasta cinco veces más que uno cuyo propósito solo es el turismo.



Así mismo, dicha modalidad pesa ya hoy con el 27% de los ingresos que capta Colombia por concepto de turismo. De ahí la apuesta que está haciendo el Gobierno Nacional para dinamizar este segmento, al punto de que ha apoyado la construcción de once centros de convenciones.



“Me parece que esto es lo mejor que les podemos dar a los bogotanos y al país”, puntualizó la ministra refiriéndose a los esfuerzos que se hicieron alrededor de Ágora.