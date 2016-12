El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo hizo públicos los avances de su Programa de Transformación Productiva (PTP) en cada departamento, los cuales, según los expertos, dejan una lectura clara: una fuerte apuesta por el agro y una mínima presencia de productos tecnológicos y de alto valor agregado.



Según el listado de prioridades productivas, hay 28 departamentos que impulsan productos agroalimentarios, mientras que solo 17 se enfocan en soluciones de mayor innovación industrial o tecnológica: químicos (2), farmacéuticos (3), equipos médicos (1), petroquímico (2) o servicios y software (9).



De acuerdo con la ministra María Claudia Lacouture, “este plan quiere potenciar la productividad de la empresa hacia dentro, enfocando los recursos en líneas específicas para generar un mayor crecimiento”.



En este sentido, como explican fuentes del Ministerio, el objetivo no es potenciar la innovación y productividad desde cero, sino aprovechar los avances de cada departamento y así, impulsar los productos que tengan potencial de consumo y exportación en cada uno de los departamentos.



Sin embargo, entre los expertos del sector, se comparte la idea de que, en cierto sentido, el PTP prioriza en gran medida la economía primaria del país y se ha dejado de lado la búsqueda de soluciones que desarrollen manufacturas de alto valor agregado.



De acuerdo con el economista Juan Manuel Ospina, “esta situación en el fondo persevera en una vocación agroexportadora, centrándose en una economía de producción primaria. No se ve una transformación, ya que estos son procesos marginales. La exportación agrícola sigue siendo el gran motor y seguimos con el pecado de que vendemos materias primas e importamos manufacturas”.

Asimismo hay quien opina que pese a que los lineamientos apuntan hacia mayor innovación, esta primera fase es muy incipiente.



“Hasta el momento se ve una vocación clara hacia el posconflicto y al uso del suelo, se ha empezado con lo básico, que es el segmento de la agroindustria”, afirma Raúl Ávila, profesor de ciencias económicas de la Universidad Nacional.



Además, como agrega Ávila, “es un problema grande que no se piense en potenciar más allá cadenas de valor en temas como sector eléctrico, moda e innovación. No obstante, la coyuntura actual hace que esto se quede más quieto, ante la falta de recursos es difícil en potenciar estas apuestas”.



Se esperan importantes avances productivos



Con el desarrollo de este plan, el Ministerio de Comercio es optimista en cuanto al impacto en productividad que generará en las regiones.



Al 2018, el PTP espera impactar 2.139 empresas, en las cuales se espera un crecimiento de su productividad del 15 %.



Igualmente, se prevé un alza de las exportaciones de hasta 6,5 %, lo que supondría US$ 400 millones adicionales en las cadenas a las que se le dio prioridad.



En los departamentos, también se encuentran diferencias entre el número de productos que priorizarán. Es importante destacar que el turismo aparece como otro de los sectores fundamentales.