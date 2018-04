Ajonjolí siembra paz en los Montes de María

Durante la década de los noventa, los Montes de María fueron una región fuertemente golpeada por el conflicto armado. Sus habitantes sufrieron los estragos de varias masacres y del desplazamiento forzado.



No obstante, los pobladores de esta zona permanecieron en el territorio. Hoy han encontrado en el cultivo de ajonjolí la forma perfecta para promover la reconciliación de su región y lograr insertarse de manera sostenible en las dinámicas económicas del país.



Según Yimis Severiche, representante de la Federación Nacional de Ajonjolí, “nosotros vivimos de cerca el conflicto y tuvimos la buena intención de unirnos para trabajar por nuestro campo. La idea de constituirnos como federación surgió porque también hemos sufrido mucho con los intermediarios. La federación constituye una vía directa para que nuestro producto llegue a la industria. Hoy ya estamos vendiendo directamente y despachamos de 10 a 15 toneladas de ajonjolí”.



Para Ricardo Vargas, gerente de Compras de Bimbo Colombia, “a largo de los 20 años que llevamos en Colombia, estábamos realizando el 100% de la importación del ajonjolí de países como India, México y Guatemala. En compañía con nuestros colegas de México, arrancamos este proyecto de cultivar la semilla en Colombia. Empezamos a dar asistencia técnica a los cultivadores de Montes de María para que ellos pudieran desarrollar dicha semilla única y exclusivamente para productos Bimbo de Colombia.



Nosotros, como cliente y consumidor final de la materia prima del ajonjolí, les damos charlas técnicas sobre cómo cultivar esta semilla y de cómo debe ser la calidad”.



Desde hace dos años, la Fundación Andi se vinculó a este proyecto, liderado en un principio por la Fundación Nutresa, para fortalecer la relación comercial entre la Federación Nacional de Ajonjolí, Bimbo y Galletas Noel. Para ello y a través del apoyo económico del Fondo de Reconciliación Colombia y de Acumen, fondo privado de inversión de impacto, está logrando que los productores puedan tener la maquinaria especializada (descortezadora, tostadora y empacadora) para vender de forma directa a las empresas. Además, con el apoyo de la Corporación BPA y del Sena se han mejorado las prácticas agrícolas.



“Lo que buscamos con este encadenamiento inclusivo es mejorar la calidad de vida de las familias asociadas, al aumentar sus ingresos económicos. Hemos fortalecido esta red de productores con el apoyo de aliados estratégicos, para que empresas como Bimbo y Galletas Noel puedan llegar a comprar el producto directamente a un precio. Queremos construir un país más equitativo, incluyente y reconciliado a través de la fuerza de los negocios de las empresas afiliadas a la Andi”, indicó Isabella Barrios, Directora Ejecutiva de la Fundación Andi.