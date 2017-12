Aldor lanzará nueva marca y buscará vender unas 54.000 toneladas de dulces en 2018

Luego de cinco años de haber lanzado la marca de gomitas Play, Aldor planea un 2018 con un repunte tanto a nivel local como internacional, con el lanzamiento de una nueva marca, al igual que nuevas extensiones de sus líneas de confitería. Con fábrica en Sudáfrica y vocación exportadora, la firma vallecaucana aspira a comercializar 54.000 toneladas de dulces en 2018, un alza de 8% frente al ejercicio de 2017.



En diálogo con Portafolio, Leonardo Aljure, gerente general de Aldor, manifestó que cerca de 50% de su producción es exportada y un 95% de esas ventas externas corresponden a sus productos estrella, que son Pinpop y Yogueta.



¿Cómo van a cerrar 2017 en términos de ventas?



Vamos a cerrar por encima de los $205.000 millones este año. El año anterior estuvimos por los $191.000 millones.



¿Cómo enfrentaron este año que ha tenido bajos índices de consumo?



La firma, desde su fundación, comenzó como una compañía exportadora. Desde el 2001 al 2014 vivimos momentos críticos por la revaluación del peso. En ese ciclo la compañía se vio en grandes retos de rentabilidad y en el 2011 decidimos invertir de forma importante para reactivar el mercado nacional. Desde hace dos años estamos viviendo un nuevo ciclo gracias a la devaluación del peso colombiano, lo que nos ha posibilitado reactivar de forma muy importante las exportaciones.



Esto ha ayudado, a pesar de un mercado recesivo en el cual tuvimos un incremento en las ventas de apenas 2,5%, comparando el 2017 versus el 2016. La compañía ha logrado un alza importante en sus utilidades debido a las ventas internacionales. Ahí vale la pena anotar que con la caída de los commodities, Aldor tuvo un decrecimiento de las exportaciones a los mercados africanos de más de US$10 millones. Las economías africanas son dependientes de petróleo y de otros commodities, y debido al colapso en los precios, tuvieron unas crisis económicas y colapsaron, el consumo se cayó y se presentaron restricciones cambiarias. Gracias a la devaluación del peso pudimos sustituir estas exportaciones hacia Africa con ventas a Centroamérica, mercados del Caribe y Suramérica. Este año estamos creciendo en más del 10% en las ventas de exportaciones.



¿Cuánto representan las exportaciones de su facturación total?



Cerca de un 50% de nuestra producción es exportada. Estamos en República Dominicana, Chile, Bolivia, Perú, Haití y África, que sigue siendo importante con ingresos de US$8 millones de dólares para este año. En las mejores épocas logramos US$20 millones a países como Zambia, Mozambique, Congo, Angola, Tanzania, Guinea Ecuatorial, principalmente. También tenemos presencia en Estados Unidos y algunos países asiáticos. Allí tenemos dos grandes mercados como India, donde se factura cerca de un millón de dólares, y China, con ingresos un poco más bajos. Son naciones grandes y complejas de servir, pero vemos una gran oportunidad.



¿Tienen en la mira nuevos mercados internacionales a corto plazo?



No, queremos primero consolidar los países actuales. Hemos cerrado unas alianzas importantes como por ejemplo con el grupo Pascual de Panamá, que es líder confitero en ese país, Estamos maquilándoles algunas de sus marcas y a la vez comercializando nuestros productos a través de ellos.



Una segunda alianza que ha sido importante y que queremos profundizar es con el Grupo Carozzi de Chile y con su filial en Perú que se llama Molitalia.



¿Cuáles son los productos estrella de la compañía?



La firma inició muy concentrada en caramelos duros, principalmente en chupetes, con sus dos marcas principales que son Pinpop y Yogueta. Hoy en día, el 95% de las exportaciones son de esos productos.



Lo que estamos visualizando hacia el futuro es diversificar las ventas externas con las nuevas líneas como gomas, frunas y la marca Biagi, que han tenido un éxito importante en el mercado colombiano. La compañía vende 50.000 toneladas anuales de confites. Esperamos un crecimiento en toneladas de 8% en 2018.



Hace cuatro años anunciaron su ingreso a la línea de bebidas, ¿qué sucedió?



Hicimos un intento en Sudáfrica con una bebida energética, el cual desafortunadamente no fue exitoso y tres años después decidimos cancelarlo. Hoy en día seguimos explorando nuevas categorías, pero también hemos aprendido que el foco es importante en este negocio y que todavía tenemos que crecer en la confitería. Estamos explorando otras categorías que son complementarias, en particular hay dos que estamos estudiando seriamente. El próximo año vamos a lanzar una nueva marca, que va a ser la primera en cinco años, desde que presentó Play.



¿Qué expectativas tiene para el próximo año?



Queremos seguir con la tendencia de crecer más de 30% en utilidades, como lo vamos a hacer este año. Le apostamos a una reactivación del mercado nacional, con una meta de alza de 10% en las ventas. En las exportaciones vemos un año con un crecimiento del 5%, pero esperamos una mejora de la rentabilidad.





Andrés Felipe Quintero Vega

