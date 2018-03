Alianza con Bupa da alcance internacional a las pólizas de salud de Seguros Bolívar

Teniendo en cuenta el aumento en la demanda de servicios de salud, y que cada vez hay más personas viajando regularmente entre Colombia y otros países que necesitan cobertura permanente, Seguros Bolívar se alió con la firma británica de protección médica internacional Bupa Global.



(Lea: Samsung alista neveras que operan de centro de hogar)

Con esto, la firma colombiana ampliará su oferta de pólizas de salud, de manera que pondrá a disposición de los usuarios un nuevo abanico de opciones con alcance internacional.



(Lea: Hasta el 31 de marzo comerciantes podrán renovar su matricula mercantil)



Así, los usuarios de estos seguros, no solo tienen entrada a los más de 5.000 proveedores del servicio de salud con los cuales trabaja Bolívar en el país, sino que además tienen acceso inmediato a 1,2 millones de proveedores que tiene Bupa en 190 países.



Para dar una idea, Bupa Global tiene, a su vez, de aliado a Blue Cross Blue Shield, una asociación de prestadores de servicios médicos en los Estados Unidos.



MERCADO EN CRECIMIENTO



Moses Dodo, gerente General de Bupa Global en Latinoamérica, señaló que desde hace cinco años Colombia estaba en el radar de la compañía, pues considera que se trata de “un país interesante, en el que queríamos entrar, que es una puerta de entrada en la región, con estabilidad económica, y una penetración de seguros que todavía es baja”.



Javier Suárez, presidente de Seguros Bolívar, dice que ya llevaban más de un año trabajando en esta alianza, sincronizando servicios, operación y tecnología, de manera que los usuarios puedan contar con soluciones de alta calidad de manera sencilla.



“Unimos lo mejor de lo que ofrecemos aquí, con lo que tiene Bupa en el exterior. Además, identificamos que tenemos la misma visión en cuidar al cliente y ayudar a las personas a tener una vida más sana”, añadió.



El directivo explicó además que la tarea es “encontrar las mejores soluciones para los clientes; hay que construir la mejor oferta, con las mejores coberturas, y eso no necesariamente pasa por que lo hagamos nosotros solos, este tema de seguros de salud internacional es el ejemplo perfecto, por eso buscamos los mejores aliados”.



En principio, se lanzarán cinco productos bajo esta alianza, con distintos niveles de precios y de coberturas.



Dependiendo del plan, esto incluye atención hospitalaria o ambulatoria, acceso a especialistas, coberturas dentales, terapias complementarias, traslados y cubrimiento de gastos, cobertura de enfermedades complejas, entre muchos otros.



Moses Dodo señala que una estrategia clave en la oferta de productos de salud, aparte de ofrecer un servicio de mejor calidad y con coberturas más amplias, es trabajar en el tema de prevención.



Estas pólizas están orientadas al segmento corporativo y a clientes afluentes, que están movilizándose constantemente por trabajo o de ocio y que necesita protección en salud que cubra también a su familia.



“Es un producto para expatriados que viven en Colombia, o para colombianos que residen en el exterior o que trabajan en multilatinas y están en movilización constante”, dijo Dodo.



Con esto, Seguros Bolívar complementa su oferta de pólizas en este ramo, en donde ya cuenta con alrededor de 60.000 clientes.



“Se trata de un ramo donde tenemos una relación cercana con nuestros clientes. Si hay algo sensible, es la salud propia y más aún la de la familia. Es un tema al que le apostamos, no tenemos la mayor participación ni somos los de costos más bajos, pero creemos que en la salud lo más importante es ser el mejor proveedor”, señaló Suárez.



Justamente, la prestación de servicios de salud ha sido uno de los temas que ha concentrado buena parte del tiempo y de los esfuerzos de la industria aseguradora.



El presidente de Seguros Bolívar explicó que “antes, el cliente pagaba una póliza y la aseguradora se comprometía a pagar si pasaba algo, no necesariamente a prestar un servicio. Sin embargo, eso ha evolucionado porque las compañías vienen trabajando, más que en pagar, en cuidar a la gente y por eso es importante tener la capacidad”.