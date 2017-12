Cuando el mercado de lujo se alquila

¿Se ha imaginado tener la oportunidad de alquilar objetos de lujo? Si es así, ya existe esta posibilidad. Plataformas en internet están ofreciendo alquileres o participaciones en todo, desde relojes deslumbrantes hasta autos deportivos, en un momento en que un cambio en los hábitos de consumo comienza a mandar en el mercado.



Jugando con el modelo de economía colaborativa popularizado por Airbnb, estas compañías invitan a las personas a disfrutar de marcas de lujo sin gastar una fortuna. Por ejemplo, una tarifa mensual fija da al consumidor la posibilidad de usar un reloj Rolex durante algunas semanas, que luego envían de vuelta a cambio de otra marca de lujo.



Las empresas dicen que el mercado para alquilar o coinvertir en todo, desde joyas hasta obras de arte, está despegando gracias a clientes medianamente acomodados que aspiran a saborear la buena vida. "La generación moderna lleva una vida muy diferente, la gente quiere mantener sus opciones abiertas", dijo Marco Abele, extrabajador en la banca digital en Credit Suisse y que ahora está desarrollando la plataforma de intercambio TEND, que se lanzará en Suiza en marzo.



La plataforma ofrece a las personas formas de comprar participaciones negociables en un Porsche o un viñedo, para obtener un retorno de su inversión y la posibilidad de dar paseos ocasionales en el auto o conseguir botellas personalizadas.



Si bien su objetivo es "democratizar" el lujo, sus clientes objetivos no son hombres o mujeres comunes: su patrimonio neto sería de entre 100.000 y 1 millón de francos suizos (1 millón de dólares), dijo Abele.



Aunque todavía es pequeño, se prevé que la economía colaborativa crezca desde los cerca de 15.000 millones de dólares en 2016 a 335.000 millones de dólares en 2025, según PricewaterhouseCoopers.



El lujo es solo una pequeña parte de eso, pero tiene potencial. "No es un mercado significativo, pero se está poniendo en marcha. Será más importante", dijo Olivier Abtan, especialista en lujo de Boston Consulting Group. "Hay muchas empresas nuevas y especialmente jóvenes que se están involucrando en esto".



Eleven James, un sitio de alquiler de relojes con sede en Estados Unidos lanzado en 2014, está evaluando pasarse a la joyería y las obras de arte y podría expandirse al extranjero, dijo el presidente ejecutivo, Olivier Reza.



La compañía, cuyas tarifas mensuales oscilan entre 150 y 500 dólares, dependiendo del valor de los relojes, solía alquilar sus propias existencias. Pero en noviembre se abrió a los coleccionistas que quieran dejar en alquilar sus relojes. "Esto se produjo principalmente debido a la demanda del consumidor", dijo Reza. "La gente tiene más relojes, no pueden usarlos todos a la vez, se cansan de ellos".



PROBAR ANTES DE COMPRAR



Para algunos fabricantes de lujo, este mercado en ciernes puede ser un desarrollo no deseado. Acababan de empezar a hacer las paces con el comercio electrónico, tras haber temido durante mucho tiempo que las ventas en línea pudieran diluir sus marcas, y todavía luchan por controlar la distribución, resistiéndose a moverse a sitios web masivos como Amazon.



Ahora corren el riesgo de perder ventas, ya que las personas alquilan una parte del lujo que ofrece, lo que hace que sus artículos sean más accesibles y omnipresentes, reduciendo su exclusividad.



Aun así, los alquileres de vestidos de noche o artículos de diseño de Chanel o Louis Vuitton han existido desde hace mucho tiempo, al igual que las coinversiones en activos como aviones privados y yates.



Las plataformas en internet ofrecen un medio para expandir rápidamente dichos servicios. Para Chi Chan, un desarrollador de tecnologías de la información de Nueva York de 43 años que ha cedido cuatro relojes a Eleven James, el sitio de alquiler es una forma fácil de probar un artículo antes de comprarlo. "A veces es muy intimidante ir a una boutique con los vendedores juzgándote", dijo Chan, sugiriendo que el arrendamiento en línea tiene menos presión.