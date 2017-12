'El alto costo de la energía le quita competitividad a la industria colombiana'

El costo de la energía en Colombia le resta competitividad al sector industrial, denuncia María Luisa Chiappe, Presidente Asoenergía, asociación que entre hoy y mañana lleva a cabo su foro en la capital de la República.



Al evento, llamado ‘política energética y competitividad’, acuden miembros del gremio que reúne a los grandes consumidores de energía eléctrica de Colombia, así como expertos del tema de otros países de América Latina y Estados Unidos.



Lea: (Las seis propuestas de Asoenergía para bajar las tarifas).

¿Cómo está manejando el Gobierno el tema de la competitividad energética para la industria colombiana?



No vemos que haya un derrotero de largo plazo que contemple integralmente todos los aspectos que ordena la ley de energía, entre ellos la eficiencia que tiene que ver con la competitividad del sector productivo, por esta razón vamos a hacer un análisis de lo que debe ser una política energética integral que contemple la competitividad, por lo que el servicio debe prestarse al menor costo posible.



¿Cómo está en este momento el costo de la energía en Colombia?



Sigue siendo alta respecto a los demás países. Esa diferencia se encuentra en los contratos a largo plazo que tienen un valor extremadamente alto y eso tiene que ver con la composición de la canasta energética.



¿Por qué la canasta energética?



Una de las principales causas es la composición de la canasta energética que presiona los precios al alza. El 70% de la energía se abastece de fuentes muy eficientes como agua y carbón, pero el 30% con fuentes más costosas, entre ellas con combustibles líquidos. La energía de respaldo está programada básicamente con combustibles líquidos o con gas y entre esas generadoras hay muchísimas que tienen unos costos extremadamente altos.



¿Cuáles son las perspectivas para el 2018?



Infortunadamente no vemos una intención clara de parte del Gobierno en su política energética de tomar en cuenta la competitividad de la industria, de apoyar el desarrollo de la producción nacional. Las normas que se han expedido recientemente más bien contradicen ese objetivo, respaldan una energía más costosa, diría que hay un proteccionismo a las empresas que ofrecen energía.



¿Esto cómo le resta competitividad a la industria colombiana?



En la medida en que los precios sigan altos y no bajen, entonces inciden negativamente en la competitividad de la producción nacional. Entre los grandes consumidores de energía la incidencia es que este aspecto en el insumo de sus costos de producción puede llegar en muchos casos a 20 o 25%, y en algunos casos llega a más del 50% de los costos de producción.



¿Qué le van a proponer a los candidatos presidenciales que asistirán al foro?



Vamos a escuchar sus propuestas, cada uno de ellos va a mostrar cuál sería la política energética en su gobierno: que sea integral, que tome en cuenta la competitividad. Esa esa va a ser la participación de los candidatos y estamos ansiosos de escucharlos para ver qué plantean en beneficio de la industria colombiana y también del consumidor residencial que está padeciendo precios muy altos.



¿Qué esperan de ellos?



Esperamos que respalden nuestra posición con una conciencia clara de la necesidad de una energía más eficiente, recomposición de la canasta energética y medidas que permitan tener un ambiente más competitivo. Dentro de la industria en aspectos como transporte de gas por ejemplo, con la propia generación eléctrica, bajar los costos de transmisión, en todas las etapas de la cadena. Tenemos problemas muy serios que impiden tener unos precios más bajos.



¿Esa falta de competitividad ha ocasionado que las empresas escojan otros países en lugar de Colombia?



Eso ocurre desde hace rato, hay empresas que han cerrado, otras que cierran líneas de producción y prefieren importar esos productos desde los países vecinos que son más competitivos. La energía juega un papel fundamental en esas decisiones.



Ya hoy día no estamos en el punto que las materias primas son el determinante fundamental porque la liberación comercial permite que se importen esas materias primas desde cualquier país.



Abiertamente lo digo, muchos de nuestros afiliados nos transmiten la información de que cuando van a tomar una decisión como ubicación de las plantas, dónde lanzar un producto, hacer ampliaciones, Colombia siempre presenta el problema de los altos costos de la energía. Por esto, con mucha frecuencia prefieren hacer esas inversiones en otro país, especialmente en Perú, Ecuador, México y Estados Unidos que son nuestros competidores más importantes en lo que se refiere a productos manufacturados.



¿Tiene datos de costos comparados con esos países?



Están un poco desactualizados pero la tendencia es la misma. Colombia produce energía a un costo de 11,9 centavos de dólar por k/h, Estados Unidos a 6,3 centavos de dólar, Mexico a 7,7, Perú a 8,0 y Ecuardor a 8,6 centavos de dólar por k/h.



¿Qué más se va a tratar en el foro?



Vamos a escuchar experiencias de otros países. Vamos a hacer un análisis de cómo son las políticas de protección al usuario de energía en otras partes de al región.



Colombia está hasta ahora poniendo en práctica la apertura de la gran base de datos que tiene la Superintendencia abriendo para la consulta del público. Esperamos que con esta medida vamos por fin a tener la información que se necesita para que los compradores de energía lleguen al mercado y puedan tomar en esas operaciones del mercado sus decisiones con suficiente información de lo que está sucediendo en otras operaciones de compra-venta de energía. Hoy en día hay muy poca transparencia en este mercado y es uno de los aspectos que necesitan una solución urgente.