Amazon entrará al negocio de los supermercados y la comida orgánica

Amazon.com Inc. adquirirá Whole Foods Market Inc. en un acuerdo por US$13.700 millones, lo que marca la mayor transacción jamás realizada por el gigante del comercio electrónico y que se constituye en su mayor apuesta para entrar en el segmento de comestibles.



Amazon pagara US$42 por acción en efectivo por la cadena de alimentos orgánicos, dijeron el viernes las empresas.



John Mackey, cofundador y presidente ejecutivo de Whole Foods, continuará dirigiendo el negocio.



La mayor adquisición de Amazon hasta la fecha se produjo en 2014, cuando acordó comprar el servicio de videojuegos Twitch Interactive Inc. por US$970 millones en efectivo, según datos compilados por Bloomberg.



La compañía con sede en Seattle tenía unos US$21.500 millones en efectivo y equivalentes a finales de marzo, según muestran los datos.



“Millones de personas aman Whole Foods Market porque ofrecen los mejores alimentos naturales y orgánicos, y hacen que sea divertido comer sano”, dijo el máximo ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, en un comunicado.



Bloomberg