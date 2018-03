Competidores de Amazon en Colombia sienten pasos de ‘gigante’. Así lo enfrentarían

Contrario a lo que muchos pensarían, la eventual llegada del gigante del comercio electrónico, Amazon, a Colombia tiene a sus competidores alertas, pero no preocupados.



Según Jaime Ramírez, Country manager de Mercado Libre en Colombia, el ingreso directo del gigante mundial de comercio electrónico al país sería positivo para el sector, ya que aceleraría la penetración y el crecimiento de las ventas en este segmento, que además tiene un alto margen de desarrollo.



(Lea también: Amazon planea abrir seis tiendas físicas este año).

De acuerdo con Ramírez, la llegada de una compañía tan importante genera más crecimiento, sobre todo en un país en donde el índice de penetración del comercio electrónico aún es muy bajo.



“Hasta ahora el 1 por ciento del retail o las ventas minoristas pasan por medios digitales, lo que significa todavía un porcentaje muy bajo. La llegada de Amazon debe pensarse menos en cómo se va a dividir esa torta del mercado que hoy tenemos y más en cómo va a crecer cada tajada”, dice Ramírez.



Según él, Mercado Libre ya se enfrenta a este gigante en Latinoamérica en México y Brasil y la experiencia en estos dos mercados ha sido positiva. Por eso más que miedos, ve en esta posible llegada una oportunidad.



(Mercado Libre fortalece su capacidad logística).



“Ellos (Amazon) ingresaron a México hace cerca de dos años con un modelo parecido a los que han entrado en otros lugares del mundo. A Brasil entraron en noviembre del año pasado de manera muy fuerte. Sin embargo, los números nos indican que a pesar de que ellos ya hacen presencia en esos países, nuestro crecimiento es constante y casi que se duplica respecto a otros periodos de tiempo. Lo que nosotros vemos con estos resultados es que la llegada de Amazon ha acelerado nuestras ventas”, agrega el Country manager de Mercado Libre en Colombia.



Señala también que su compañía tiene un ADN latinoaméricano, ya que nació en Argentina, y en materia de experiencia al cliente conoce a los compradores del continente, algo que sería un punto a favor con respecto a Amazon.



De acuerdo con Ramírez, Mercado Libre tiene cerca de 214 millones de usuarios registrados en la región de una población de más de 600 millones, es decir que ya tienen una base instalada de usuarios y un gran número de vendedores locales que le dan un respaldo a las operaciones.



Por su parte, los fundadores de Wishper, una de las primeras redes sociales de comercio electrónico en el país, coinciden en que la entrada de Amazon a Colombia es una validación de que el mercado todavía tiene un potencial enorme de crecimiento.



“Que Amazon ponga sus ojos en Colombia significa que los e-commerce no han sido capaces de morder el 100 por ciento de la oportunidad de mercado que hay. Obviamente es un competidor al que hay que tenerle respeto, pero es un competidor que es tan grande que no puede ser bueno en todo, lo que significa que los e-commerce que actualmente estamos operando tenemos que ser muy efectivos en enfocarnos en un nicho y en un catálogo que realmente le genere valor al cliente”, señala Juan Manuel Sarabia, cofundador de Wishper.



Camilo Tobón, el otro de los fundadores de esta red social de comercio electrónico, señala que no les preocupa la entrada de Amazon ya que por su grandeza se olvidará de comercios que aún no están digitalizados y que podrían convertirse en una oportunidad para pequeños negocios de comercio que aún no han entrado en esta dinámica, pero que se verían obligados a hacerlo.



(Wishper, la red social colombiana para antojarse y comprar).



Según los fundadores de Wishper, las empresas colombianas deben estar preparadas y desde ya están analizando estrategias contundentes para no dejarse ‘borrar’ de Amazon. Para eso hay que ser muy creativos en la manera en que compita. No obstante, no hay asomos de miedo.



Para José Jair Bonilla, CEO de Imaginamos, una empresa dedicada a la creación de plataformas tecnológicas, la presencia de Amazon será una amenaza para las compañía de comercio electrónico que no se estén preparando desde sus canales digitales para ofrecer valor a los clientes con buenas experiencias digitales.



Sin embargo considera que también es una oportunidad para aquellos que no se han montado en la onda de las plataformas digitales.



Bonilla cree que Amazon “no viene a hacer amigos” y vendría a tomarse un mercado y que el único escudo de protección de los competidores es la preparación y la creatividad, algo en lo que los colombianos somos muy fuertes.



Javier Acosta

@javaco18

Portafolio.co