¿Amazon, tras cadena de Éxito en Brasil?

Desde hace dos años el Grupo Éxito ha informado que dentro de su operación en Brasil con su filial Grupo Pão de Açúcar, está en proceso de venta de Via Varejo, una cadena líder en electrónica, electrodomésticos y muebles.



El objetivo de desinvertir en este negocio es focalizar sus esfuerzos en alimentos, permitiendo capturar las oportunidades de expansión que ofrece ese país, según ha expresado en varias oportunidades.



Y, al parecer, ese proceso de venta tiene avances. La agencia Reuters informó ayer que Amazon.com Inc y Casino Guichard Perrachon SA (accionista mayoritaria del Grupo Éxito) están negociando un acuerdo en Brasil para asociarse o vender la cadena local de electrónicos y electrodomésticos del minorista francés, citando una fuente familiarizada con las conversaciones.



Las negociaciones respecto a la cadena Via Varejo de Casino, que incluye una de las operaciones de comercio electrónico más grandes de Brasil y más de 900 tiendas en el país, acelerarían los avances,, previamente tímidos de Amazon en el mercado más grande de América Latina.



Las conversaciones tienen lugar después de que Amazon y Casino llegaron a un acuerdo para vender abarrotes del supermercado de alta gama Monoprix del grupo francés a través de Amazon. El negocio en Brasil podría ser estructurado como una asociación siguiendo ese modelo o como una venta propiamente tal de Via Varejo, afirmó la fuente.



Las noticias sobre las conversaciones hicieron que las acciones preferenciales de GPA SA, la cadena brasileña de supermercados de Casino que es dueña de Via Varejo, subieran un 5 por ciento, a 67,28 reales en la Bolsa de Valores de São Paulo.



Pese a que la información internacional reportada dijo que GPA, Via Varejo y Amazon en Brasil declinaron a formular comentarios, se conoció un comunicado del Grupo Casino que señala que continúa el proceso con Via Varejo “sin ningún evento nuevo para informar al mercado” y añade que “además, niega cualquier asociación con respecto a esta subsidiaria”.



Al tiempo que se habló ayer de la posible negociación entre Amazon y Casino en torno a Via Varejo en Brasil, oficialmente se conoció que la gigante del comercio electrónico y Monoprix, de Casino, anunciaron una sociedad comercial para ofrecer los productos alimenticios de Monoprix a los clientes de Amazon Prime Now en París y sus suburbios este año.



Los productos alimenticios de Monoprix estarán disponibles en la aplicación y en el sitio web de Amazon Prime Now a través de una tienda virtual dedicada.



Monoprix es considerada una marca con un posicionamiento único que ofrece una oferta de alimentos extensa y original, gourmet e inventiva.



A través de esta colaboración, los clientes de Amazon Prime pueden acceder a miles de productos alimenticios seleccionados por Monoprix, con marcas de la tienda como Monoprix Gourmet y Monoprix Bio Beauty y frescos.



Sobre el acuerdo, Jean-Charles Nauri, presidente del Grupo Casino, declaró que “a través de esta asociación única entre Amazon y Monoprix, Casino Group refuerza su estrategia de distribución omnicanal y se acerca aún más a sus clientes y sus necesidades. Esta asociación comercial es un nuevo paso en la estrategia de Casino Group para innovar cada vez más para el negocio de la ciudad del mañana”.



A su turno, Frédéric Duval, country manager de Amazon.fr declaró que “esta asociación comercial, que enriquece aún más la selección del servicio Prime Now, permitirá a nuestros clientes de Amazon Prime beneficiarse de tiempos de entrega extremadamente rápidos en pedidos de productos Monoprix”.



Finalmente, el ejecutivo Régis Schultz, presidente de Monoprix consideró que esta red de supermercados “mejora aún más su diferenciación y ancla su posición única como líder del centro omnicanal. Monoprix tendrá el sistema de entrega de alimentos más completo en París”.