Amazon y Nike se unirán para trabajar en contra de la piratería

Amazon.com Inc. comenzará a vender zapatos Nike directamente a través de un programa de registro de marca diseñado para mantener los productos piratas fuera de su sitio, de acuerdo con una persona familiarizada con la situación.



El enfoque permite que Nike Inc. tenga más control sobre cómo se venden sus productos, y ayuda a evitar que terceros ofrezcan los zapatos de imitación en el mercado de comercio electrónico, dijo la persona, que pidió no ser nombrada porque el acuerdo aún no es público.



Los zapatos son productos populares para los falsificadores, y la marca global de Nike es un objetivo especialmente atractivo. Eso ejerce presión sobre el gigante de ropa deportiva para que vigile las ventas en línea de forma más agresiva.



Lindsay Drucker Mann, analista de Goldman Sachs Group Inc., dijo anteriormente que Nike podría estar cerca de forjar una relación más estrecha con Amazon.



Actualmente, los productos de la compañía deportiva están disponibles en el sitio Zappos de Amazon, pero no directamente con la empresa matriz.



No está claro cuanta más de la mercancía de Nike podría venderse a través de Amazon, pero la perspectiva de una relación especial entre las dos empresas hizo que cayeran las acciones de las empresas minoristas de calzado.



Foot Locker Inc. cayó hasta 11 por ciento, mientras que Finish Line Inc. sufrió una baja de 5,9 por ciento. Dick's Sporting Goods Inc. sufrió una caída de mas del 9 por ciento.



Los vendedores europeos Sports Direct International Plc y JD Sports Fashion Plc también tuvieron cifras negativas.



Nike ganó hasta un 1,7 por ciento a 52,43 dólares el miércoles, subiendo en el año hasta 2,6 por ciento. Cuando las marcas trabajan directamente con Amazon, con sede en Seattle, pueden señalar violaciones y eliminar los productos piratas.



Casi 2.000 productos de marca están registrados en el programa de Amazon hasta el momento, incluyendo Victoria's Secret, Toms, Patagonia, Johnson & Johnson, Clorox y Procter & Gamble, dijo la persona.