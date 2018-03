Antioquia, con la meta de aumentar más de 50% sus exportaciones

Aunque Antioquia no ha alcanzado todo su potencial en exportaciones, según la Cámara de Comercio de Medellín, para este año espera que se dé un salto de 56,3% en la facturación por ventas externas, al pasar de los US$4.478 millones del 2017 al objetivo de los US$7.000 millones.



Portafolio habló con Lina Vélez de Nicholls, presidenta de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, quien aseguró que puede haber un gran dinamismo en exportaciones de cemento, muebles, flores, industria metalmecánica, cárnicos y la cadena textil, confección, diseño y moda.



¿Cómo le fue el año pasado a Antioquia en exportaciones?



El año pasado tuvimos un crecimiento importante con respecto al 2016, por lo que llegamos a exportaciones cercanas a US$4.500 millones.



¿Cuál es la meta para este año en ventas externas?



La meta para este año es de US$7.000 millones. Todavía estamos lejos, pero hay que seguir haciendo muchos esfuerzos.



En el caso de Antioquia, existen realidades y rubros muy importantes con lo que están significando el cemento, muebles y flores, las cuales han crecido mucho.



Con la ayuda del municipio de Medellín, la Gobernación de Antioquia, ProColombia, el Ministerio de Comercio, junto con la Cámara de Comercio que hace la secretaría técnica, hay un grupo que hemos llamado Antioquia Exporta Más. El año pasado, logramos que pasaran por todos los programas de asesoría unas 1.000 empresas, y de ellas más de 70 firmas empezaron a exportar.



Eso nos permitió atender 13 mercados nuevos, con lo cual, actualmente, las ventas externas antioqueñas ya están llegando a 158 destinos.



¿Qué otros objetivos tienen previstos?



Desde el grupo Antioquia Exporta Más vamos a insistir en la meta del 2018, en la medida en que siga el programa, aparezcan nuevas empresas exportadoras y sigamos aumentado posiciones arancelarias. Hoy por ejemplo tenemos 3.000 posiciones arancelarias en bienes o servicios exportables.



¿Cuáles sectores tienen un buen potencial de exportación para el 2018?



Hemos visto mucho esfuerzo en el sector metalmecánico, en cárnicos y por supuesto en el sector de la cadena textil, confección, diseño y moda.



¿Qué aspectos podrían limitar las exportaciones?



La infraestructura, sin lugar a dudas. Obviamente hay un tema que es transversal a todos, que tiene una incidencia con el tema del dólar. Sin embargo, con un dólar que sea competitivo para la moneda nuestra, el gran limitante de Antioquia es la logística. No hablemos solo de infraestructura física, sino de todo el tema de logística.



Lo que se llama puertos secos, puertos propiamente dichos, accesos a puertos, allí hay que hacer una revisión del tema de tarifas, porque en la productividad estas tienen un peso específico muy grande, para la industria sobre todo. Antioquia exporta mucha industria y allí la energía es un condicionante del precio muy significativo.



Una vez que entre en funcionamiento el Puerto Antioquia, ¿cómo se van a dinamizar las exportaciones?



En el momento en que el Puerto de Urabá, y por supuesto las vías de acceso a ella estén operando, van a suceder dos cosas: por ahí van a aumentar las exportaciones desde Antioquia, no necesariamente la exportación de productos de Antioquia, que son dos cosas distintas.



Lo importante, no es solo que salga mucha mercancía, sino que sí seamos capaces de aumentar las exportaciones antioqueñas (...). Por ejemplo, la industria manufacturera departamental de alimentos, metalmecánica y flores, serán sectores que ahorrando dos o tres horas a un puerto y economizando altos costos de transporte, tienen que crecer 30% más por lo menos.



¿Cuáles son las falencias de los empresarios antioqueños a la hora de exportar?



Uno de los mayores errores es el tema de la certificación, porque esa palabra suena muy corta, pero detrás de ella hay muchas exigencias de calidad en materiales, medidas, peso, uso de energía renovables, etc., entonces hay una reconversión muy grande en la producción.



Antioquia es sin lugar a dudas de los departamentos de Colombia que tiene más capacidad industrial instalada, pero para crecer a los niveles de exportación que se necesitan hay que hacer una reconversión grande. Por ejemplo, en uso de energía renovables.



La región se perfila como uno de los exportadores principales en economía naranja, ¿qué opina frente a esto?



Más que Antioquia, Medellín posee una capacidad institucional que le ha permitido adelantarse un poco en los mercados.



Hablemos de lo que significan para Medellín Ruta N o el tema de las telecomunicaciones. La industria naranja sin lugar a dudas hace parte de la política pública del Municipio de Medellín y es uno de los servicios que más se están demandando en los países desarrollados.



Ahora, para lograr eso se tiene que dar primero una transformación también muy profunda en el tema educativo. Institutos técnicos de Medellín están trabajando muy duro en eso.



Decir que en el corto plazo vamos a tener ahí unos grandes resultados en exportaciones me parece un poco apresurado, pero de lo que conozco en el país, Medellín es la ciudad que tiene una institucionalidad más sólida.





