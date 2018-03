Asambleas: es hora de poner al día su gobierno corporativo

Un buen Gobierno Corporativo, entendido como las normas, los sistemas, los procesos de gestión y control en las empresas familiares y no familiares, es el medio más eficaz para garantizar la transparencia y el mejoramiento de los resultados.



Durante las últimas décadas, el mundo y Colombia en particular, ha sido testigo de desfalcos y crisis financieras, precisamente por la ausencia de un gobierno corporativo eficiente que evalué la gestión directiva y ejerza control interno en los sistemas de responsabilidades y de remuneración para evitar conflictos de intereses.



Para Gonzalo Gómez Betancourt, doctor en management y política de empresa, profesor de gobierno corporativo, en el país persiste la informalidad y las malas prácticas relacionadas con este tema del quehacer empresarial. En especial hay tres, entre muchas otras, que se deben erradicar de las organizaciones.



Una que se debe eliminar es la de no realizar la Asamblea general de Accionistas como lo indica la ley. Esta recomendación es clave, si se tiene en cuenta que por estos días las empresas están en sus tradicionales citas anuales de socios.



Con base en el estudio “Gobierno Corporativo. Prácticas sugeridas e implementadas por empresas familiares y no familiares colombianas”, realizado en 2016 por un equipo de investigación de Gómez, se encontró que del 100% de las compañías familiares colombianas, el 80% no realiza anualmente la asamblea general de accionistas de manera real, a pesar de ser uno de los principales mecanismos para mantener y acrecentar el ánimo societario.



Para el experto, no obstante, la falta de conocimiento de lo que significa la asamblea por parte de los propietarios e incluso de la administración, hace que terminen siendo realizadas por quienes no conocen el arte de gobernar, o lo que es peor, no realizándolas de manera real aunque sí “legal” mediante un acta de ocurrencia de un evento que no sucedió.



Infortunadamente, esta tendencia es llevada a la segunda generación por aquel miembro de familia que ejerce el poder y es el momento en el cual muchas familias empresarias no suelen continuar.



Es absolutamente necesario hacer la asamblea, incluso más de una reunión al año, porque los socios no sólo son socios, sino que están vinculados por aspectos familiares y emocionales. “Si uno no es prudente en el manejo de estos órganos de gobierno tarde o temprano termina acabando con la empresa y distanciando a la familia”, comenta Gómez.



En las empresas no familiares ocurre algo similar, señala. En la misma investigación se evidenció que únicamente en el 10% de las compañías del país en las que existen juntas directivas se prepara previamente la asamblea general de accionistas.



Considera que en muchos casos tampoco hay una gestión acertada de estos encuentros, básicamente porque hay desconocimiento de sus verdaderos fines, dado que en las universidades no enseñan en las carreras afines a la administración una materia sobre la gestión de los propietarios o dueños de negocio, que son quienes conforman el órgano superior de la empresas en la asamblea general de accionistas y son responsables de las decisiones más importantes.



Casi nadie les explica a los propietarios de manera formal sus responsabilidades, y los límites que deben tener con la junta Directiva y la administración.



Para Gonzalo Gómez, en Colombia se menosprecia la asamblea de accionistas como uno de los principales eventos de control, lo que genera una cultura de confrontación, de discusiones eternas e incluso leguleyas, sin que se dé la oportunidad de reflexionar en cómo darle al accionista mayores mecanismos de participación.



Por tanto, la recomendación es realizar asambleas incluyentes, pluralistas, de respeto por aquellos socios que pusieron un capital y tienen todo el derecho a controlarlo, a estar informados sobre lo que sucede en las empresas y a participar en las decisiones que atañen a su responsabilidad y derecho.