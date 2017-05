Así crece el negocio de jugos naturales en Colombia

La tendencia por llevar una vida saludable, en la cual la alimentación es clave, ha llevado a que hoy más gente consuma más jugos naturales.



Según estudios de consumo, el crecimiento de este segmento durante el 2016 fue de 10% en todo el país, una cifra que está muy por encima de las demás categorías de alimentos.



Así mismo, de acuerdo con Nielsen, la oferta de néctares y refrescos a base de productos naturales en los supermercados del país ha crecido cerca de 80%.



Una de las razones de este crecimiento se debe a la entrada de los ‘juice bars’ como Cosechas y Bawana, entre otras, marcas que le han dado un giro al consumo de bebidas a base de frutos naturales.



A la entrada de más tiendas dedicadas a este segmento, hay que sumarle que los consumidores están buscando categorías de sabores exóticos y mezclas que antes no eran fáciles de encontrar en el mercado.



“Desde que creamos Bawana, hemos experimentado una migración de nuestros clientes, quienes anteriormente disfrutaban sentarse a tomar un café, ahora lo hacen acompañados de un batido 100% natural, que cuenta con una mezcla de frutas y una adición que lo convierte en una bebida funcional. No importa si el objetivo es mejorar la digestión, desestresarse o simplemente saborear algo delicioso, lo fundamental es lograr disfrutar a profundidad la experiencia de un jugo”, dice José Díaz, cofundador de Bawana.



Además de jugos naturales, Bawana tiene una amplia oferta de productos como

sandwich y postres libre de conservantes y grasas.



Otro de los jugadores fuertes en este mercado es Cosechas, que en la actualidad cuenta con más de 500 tiendas en todo el territorio nacional, en las que ofrece cerca de 40 productos saludables, y con las que aspira llegar a facturar $100.000 millones al finalizar este año.



Entre las tiendas más destacadas están: Oh my juice! Pecado diario, Purah juice bar, Uva y Bakú.