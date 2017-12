Así operaba la captadora ilegal Elite International S.A.S

Archivo particular.

Este viernes, la Superintendencia de Sociedades reveló un informe en el que hizo evidente la forma cómo operaba la captadora ilegal Elite, dentro del sonado escándalo de las libranzas.



Dentro de la intervención realizada por el juez en la audiencia que se llevó a cabo entre el pasado jueves y este viernes, se puso al descubierto el esquema de captación montado por la compañía para darles apariencia de legalidad a las actividades de captación ilícita y masiva de recursos del público.



"Este es un proceso suigéneris en el que hay que desentrañar un fraude en el que la naturaleza misma es la apariencia de legalidad", aseguró el juez del concurso.



Adicional a esto, se advirtió que los afectados de Elite, fueron sujetos de un engaño dado que los participantes advirtieron que "a pesar de que pensaron en hacer un negocio, en realidad estaban siendo víctimas de un esquema de defraudación".



Actualmente avanza el proceso de consolidación del inventario de bienes y recursos consistentes en muebles, inmuebles, acciones y documentos que acreditan participación de directivos y socios de Elite en otras compañías con el fin de reparar a los afectados. Algunos de los participantes son José Alejandro Navas, Marino Constantino Salgado y Francisco Odrizola.



En el expediente de la Supersociedades, también se advierte que Elite International Américas S.A.S compraba “a ciegas”, no tenía revisión de cada deudor y manejó dinero sin tener claridad sobre los flujos que generaban los pagarés - libranzas de manera individual.



“Entre los hallazgos, en su momento se encontró casos de libranzas vendidas sin respaldo, otras libranzas que no eran descontadas por las pagadurías y algunas más en las cuales lo que se vendía al inversionista, no coincidía con lo que se descontaba al deudor”, explicó el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar.



El juez además resolvió que los pagarés libranza negociados por Élite o a través de esta sociedad deben permanecer como activos disponibles para con ellos devolver recursos a los afectados.