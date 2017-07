Así pueden robarle las millas o puntos de viajero frecuente

Aunque no pareciera, lar tarjetas de viajero frecuente que brindan las aerolíneas como beneficios para los clientes, también corren el riesgo de caer en manos inescrupulosas.



Según Ernesto Haikewitsch, director de canales de marketing para Latinoamérica de Gemalto, “a menudo la gente tiene miles de puntos ahorrados, pero muchos nunca piensan que estos corren el riesgo de ser robados”.



¿Cómo? El ataque más común a las tarjetas de viajero frecuente es la estafa de phishing que consiste en un correo electrónico genuino que trae consigo un software malicioso que se instalará en su PC o que lo direccionará a un sitio falso donde le pueden robar sus datos de acceso.



Este, ha llegado a engañar en promedio al 90% de los usuarios que acceden a leer el correo y dar clic en el mismo, según datos de Barracuda Networks.



“Los ataques pueden provenir del uso de equipos compartidos infectados, de un operador de centro de llamadas falso, del intercambio de información de una cuenta con otros o, incluso, de un fraude interno de la compañía”, señala Haikewitsch.



Una de las razones que da Haikewitsch del por qué sucede esto, es que , es que los estafadores aprovechan esta oportunidad porque pueden vuelos y otros bienes de forma gratuita para luego venderlos a otros.



Esto no sólo porque trae un dinero extra, también porque pueden correr el riesgo de que se les niegue el embarque o de que se les confisquen sus bienes si se detecta el fraude.

Adicional pueden utilizar este método para lavar dinero.



RECOMENDACIONES



Si usted tiene una tarjeta de cliente frecuente o algún beneficio similar y quiere prevenir caer en fraudes, tenga en cuenta estos consejos de Gemalto para asegurar sus puntos:



• Cuide sus puntos de viajero como el dinero de su cuenta bancaria. Revíselos periódicamente y no solo cuando vaya a viajar. Y si descubre cualquier anomalía contáctese inmediatamente con la aerolínea.



• Sea cauto cuando reciba un correo de confirmación de itinerario de vuelo o que tenga como asunto algún tema relacionado con el programa de fidelización de una aerolínea, incluso si está comprando o reservando vuelos.



• Por lo general, las aerolíneas que ofrecen alternativas de autenticación biométrica (huellas, iris, lector facial) para complementar las claves suelen ser más seguras, ya que en caso del robo de sus datos el defraudador no podrá acceder a su cuenta.