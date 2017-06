Así se sacan fortunas de la basura

El último dato, del 2011, indica que el reciclaje –que hace parte de la llamada economía circular– mueve en el país $658.000 millones. Sin embargo, en menos de un mes se conocerá el resultado de un nuevo estudio que mostrará cómo han incidido las nuevas normas que incentivan el trabajo de las personas dedicadas a esta actividad y la coyuntura de los precios internacionales del petróleo, entre otros factores.



Ricardo Valencia, director de la Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo (IRR), que desarrolla acciones con recicladores en al menos 18 naciones, explica cómo ha evolucionado esta industria en Colombia.



¿Qué tanto ha avanzado el país en el tema?



Hoy por hoy, la disposición de envases y empaques resulta muy barata e incentiva poco el reciclaje. El país, de todas maneras, ha avanzado en muchos materiales, como papeles. Además, el mercado de PET es muy grande –solo Enka necesita al año 32.000 toneladas, lo que es muchísimo–, el vidrio también tiene niveles de cierre muy importantes, y algunos metales.



¿Qué tanto reciclan los hogares y la industria?



El sector industrial es el que puede aprovechar mejor sus residuos, porque son la ‘crema del mercado’, residuos posindustriales, limpios que no se mezclan con orgánicos y están disponibles en cantidades interesantes. En el posconsumo, el de los hogares, el trabajo lo han hecho hace décadas los recicladores; tienen niveles de rechazo espectaculares, máximo 5% del producto, y por eso sostenemos que no solo son sujetos vulnerables socioeconómicamente –algo que debemos resolver–, sino que son la principal cadena logística reversa para recuperar material; proveen más del 50% a la industria.



¿Cuáles sectores aprovechan más esto?



Hay cuatro familias con más mercado: algunos plásticos, especialmente el PET; los papeles son un sector muy interesante, pero no alcanzamos a recuperar todo y hay que importarlo; y los metales son muy atractivos y se aprovechan mucho.



¿Cuánta materia prima sale del reciclaje?



Sabemos por el Primer Estudio Nacional de Reciclaje que el país aprovecha alrededor del 14% de sus residuos; mucho, si se tiene en cuenta que de toda la basura que producimos, el 65% debe ser orgánica y lo no aprovechable debe ser el 10%, o sea que sacamos casi el 50% de lo útil. Creo que el próximo análisis –que está próximo a salir– nos dirá que saltamos al 16%, lo cual es importante, porque no teníamos incentivos.



¿Por qué no se recicla más?



El problema principal para aprovechar orgánicos es que el flete resulta muy alto. Debe pesar de 70% a 80% de la estructura de costos. La ventaja es que la nueva metodología de la tarifa de aseo contempla eso. Colombia, cada vez, tiene más instrumentos para hacer posible una economía circular.



¿Cómo se reparte la ‘torta’ entre los recicladores y empresas?



En general, el material posindustrial está en manos de firmas de logística reversa, o empresas que hacen gestión ambiental a nivel corporativo y les prometen manejar sus aguas, su eficiencia energética, además de recogerles los residuos. Aún es difícil que les compitan los recicladores, porque hay que ofrecer muchos servicios y valor agregado que no están en capacidad de prestar. En el mercado posconsumo, es decir la recolección doméstica, todavía estos últimos tienen mucha participación, aunque desde que salió la tarifa de aseo muchas compañías quieren meterse.



¿Cuánta basura se genera?



En el país, producimos como 32.000 toneladas por día; de esas se reciclan unas 6.000 y 3.100 es por cuenta de los recicladores.



¿Y qué valor alcanza?



Depende de cómo se mueva el precio de los sustitutos de materiales reciclados. Por ejemplo, cuando el petróleo estaba en US$120 el barril, reciclar plástico era muy atractivo porque el precio estaba a niveles interesantes, pero cuando el crudo cae un 40%, la industria puede muy fácilmente conseguir resina cruda del petróleo a bajos precios y la recuperación se cae. También, en Navidad se recupera muy buen material, pero ese mercado luego se muere hasta febrero, y algo similar ocurre a mitad de año.

Entonces, con este nivel de volatilidad es difícil hablar de un precio fijo. Por eso es tan importante que ahora los recicladores tengan acceso a una tarifa por su servicio, que es un ingreso más estable.



¿Es rentable reciclar?



Con el PET, por ejemplo, hace poco el reciclador que no le podía vender a la industria directamente, sino a intermediarios, recibía por kilo $100, frente a $1.100 que pagaba la industria; por eso es tan importante dotarlos de capacidad de acopio, transporte y prensas para que puedan alcanzar niveles suficientes que les permitan negociar directamente. En otro caso, Enka estaba en Ley de quiebra y solo con la planta de PET que montó, salió de ella; eso amplió la demanda del material en 32.000 toneladas. O sea que el negocio tiene un atractivo siempre que las empresas de consumo masivo final garanticen un mercado.



