Así son las audiencias de los procesos disciplinarios contra pilotos de Avianca

A las ocho de la mañana de este lunes comenzaron las audiencias a los pilotos de Avianca pertenecientes a la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac), que realizaron una huelga el año pasado afectando las operaciones de la compañía.



Lea: (Avianca inicia proceso disciplinario contra unos 200 pilotos de Acdac)

En cada audiencia, a llevarse a cabo desde hoy hasta el próximo 6 de marzo, participarán entre 18 y 34 pilotos. Para hoy lunes se tienen programadas dos, la que ya comenzó y otra a las dos de la tarde.



Lea: (‘Si Avianca sanciona o despide pilotos, el Mintrabajo deberá reparar a los afectados’, Acdac)



Portafolio.co supo que los alrededor de 240 pilotos, de los poco más de 700 del sindicato, fueron citados desde hace dos semanas y que la compañía ya tiene todo el material probatorio para cada uno de ellos sobre su participación en la huelga, como incumplimiento del reglamento interno de la compañía o instigar a sus compañeros a participar en la misma, entre otras.



En las audiencias estarán por parte de la compañía una persona de relaciones laborales, talento humano y el jefe de pilotos, mientras que los pilotos podrán estar acompañados por las directivas de Acdac o un abogado.



La compañía tiene establecido que primero cada piloto exponga las razones del por qué no asistió a trabajar durante los días que duró la huelga y después Avianca hará los descargos correspondientes, tomándose la decisión sobre un llamado de atención, suspensión o terminación del contrato en la misma audiencia.



Si los pilotos no están de acuerdo con la decisión tomada, podrán recurrir a una segunda instancia, la cual consiste en acudir a dos directivos de Avianca para que reconsideren la situación analizando otra vez el material probatorio.



Avianca alega que las audiencias y los castigos a los pilotos que participaron en la huelga es una acción interna de la compañía que está libre de tomar al haberse declarado ilegal la huelga por parte de la Corte Suprema de Justicia, pero que las decisiones serán reportadas tanto al ministerio del Trabajo como a la Defensoría del Pueblo.



Mientras que Acdac asegura que Avianca inició los procesos disciplinarios "desconociendo una vez más la ley colombiana", ya que los "Pilotos no cuentan con garantías, puesto que la misma administración que desconoce sus derechos, que viola las leyes y las normas, es la que obrará como juez ante los aviadores".